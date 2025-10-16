নতুন আইপ্যাড ও ম্যাকবুক আনার ঘোষণা দিল অ্যাপল, দাম কত
নিজেদের তৈরি হালনাগাদ প্রযুক্তির এম৫ প্রসেসরে চলা আইপ্যাড, ম্যাকবুক ল্যাপটপ ও ভিশন প্রো হেডসেট বাজারে আনার ঘোষণা দিয়েছে অ্যাপল। তৃতীয় প্রজন্মের এম৫ প্রসেসরে রয়েছে ১০ কোর সিপিইউ ও জিপিইউ। প্রতিটি জিপিইউ কোরেই যুক্ত করা হয়েছে নিউরাল অ্যাক্সেলারেটর, যা মেশিন লার্নিংয়ের কাজ দ্রুত করতে পারে। আগের মডেলের তুলনায় এম৫ প্রসেসরটি ৩ দশমিক ৫ গুণ দ্রুত এআইনির্ভর বিভিন্ন কাজ করতে পারে। নতুন আইপ্যাড, ম্যাকবুক ল্যাপটপ ও ভিশন প্রো হেডসেটের তথ্য জেনে নেওয়া যাক।
আইপ্যাড প্রো
আইপ্যাড প্রো এখন পর্যন্ত অ্যাপলের তৈরি সবচেয়ে হালকা ও পাতলা ট্যাবলেট কম্পিউটার। ফাইনাল কাট প্রো ও লজিক প্রো সফটওয়্যার স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায় ট্যাবলেট কম্পিউটারটিতে। শক্তিশালী ব্যাটারিযুক্ত আইপ্যাড প্রোতে জেনারেটিভ ইমেজ তৈরির পাশাপাশি অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স সুবিধাও ব্যবহার করা সম্ভব। সংস্করণ ভেদে আইপ্যাড প্রোর সর্বনিম্ন দাম ৯৯৯ ডলার বা প্রায় ১ লাখ ২২ হাজার টাকা (প্রতি ডলারের বিনিময়মূল্য ১২২ টাকা ধরে)। ২২ অক্টোবর বাজারে আসবে আইপ্যাড প্রো।
১৪ ইঞ্চি পর্দার ম্যাকবুক প্রো
১৪ ইঞ্চি পর্দার ম্যাকবুক প্রো ল্যাপটপে এম৫ প্রসেসর থাকায় এআইনির্ভর বিভিন্ন লার্জ ল্যাংগুয়েজ মডেল স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়। অ্যাপলের তথ্যমতে, নতুন ম্যাকবুক প্রো আগের এম৪ সংস্করণের তুলনায় ১ দশমিক ৬ গুণ দ্রুত গ্রাফিকস পারফরম্যান্স, দুই গুণ দ্রুত এসএসডি স্পিড এবং সর্বোচ্চ ২৪ ঘণ্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ দিতে পারে। এতে রয়েছে নতুন ম্যাকওএস টাহো অপারেটিং সিস্টেম, আরও উজ্জ্বল লিকুইড রেটিনা এক্সডিআর ডিসপ্লে এবং উন্নত অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স সুবিধা। ম্যাকবুক প্রোর দাম শুরু হয়েছে ১ হাজার ৫৯৯ ডলার বা প্রায় ১ লাখ ৯৫ হাজার টাকা থেকে। বাজারে আসবে ২২ অক্টোবর।
ভিশন প্রো
নতুন প্রজন্মের ভিশন প্রো হেডসেটে নতুন এম৫ প্রসেসরের পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে শক্তিশালী রিয়েল-টাইম অনুবাদ সুবিধা এবং স্প্যাটিয়াল সিন জেনারেশন প্রযুক্তি। ১২০ হার্টজ রিফ্রেশ রেটের উন্নত মাইক্রো ওএলইডি পর্দা থাকায় ব্যবহারকারীরা আগের মডেলগুলোর তুলনায় হেডসেটটিতে স্পষ্ট ও জীবন্ত ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা পাবেন। ২২ অক্টোবর বাজারে আসতে যাওয়া ভিশন প্রো হেডসেটের দাম ৩ হাজার ৪৯৯ ডলার বা প্রায় ৪ লাখ ২৭ হাজার টাকা।
সূত্র: ম্যাশেবল