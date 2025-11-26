ফেসবুক গ্রুপে পরিচয় গোপন রেখে আলোচনায় অংশ নেওয়ার নতুন সুবিধা

ফেসবুক গ্রুপে পরিচয় গোপন রেখে আলোচনায় অংশ নেওয়ার নতুন সুবিধা
ফেসবুক গ্রুপে ‘নিকনেম’ নামের নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে মেটা। সুবিধাটি চালুর ফলে ব্যবহারকারীরা এখন চাইলে নিজেদের আসল নামের পরিবর্তে বিভিন্ন গ্রুপে ছদ্মনামে পোস্ট ও মন্তব্য করার পাশাপাশি প্রতিক্রিয়া জানাতে পারবেন। এত দিন ফেসবুক গ্রুপে পরিচয় গোপন রেখে পোস্ট করার সুযোগ থাকলেও সে ক্ষেত্রে অন্য সদস্যদের সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগ করা সম্ভব হতো না। নিকনেম ব্যবস্থায় গোপনীয়তা বজায় রেখেই গ্রুপে নির্দিষ্ট ছদ্মনামে নিজস্ব পরিচিতি তৈরির পাশাপাশি ধারাবাহিক যোগাযোগ করা যাবে।
মেটা জানিয়েছে, অনেক ব্যবহারকারীই গ্রুপে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ না করে আলাদা পরিচয়ে আলোচনায় অংশ নিতে চান। নিকনেম সেই সুযোগ করে দেবে। গ্রুপে নিকনেম ব্যবহারের পর ব্যবহারকারীর মূল প্রোফাইল ও প্রোফাইল ছবি অন্য সদস্যদের কাছে গোপন থাকবে। তবে গ্রুপ অ্যাডমিন, মডারেটর এবং ফেসবুকের সিস্টেম তথ্যগুলো দেখতে পারবে। গ্রুপের সদস্যরা নিকনেমযুক্ত ব্যবহারকারীর আগের পোস্ট, মন্তব্য এবং গত সাত দিনের প্রতিক্রিয়াও দেখতে পারবেন।
নিকনেম প্রোফাইলে পছন্দের ছবি ও রঙিন পটভূমি বেছে নেওয়া যাবে। গ্রুপে নতুন পোস্ট দেওয়ার সময় ‘অ্যানোনিমাস পোস্ট’ অপশনের পাশেই দেখা যাবে নিকনেম অপশন। ব্যবহারকারী চাইলে যেকোনো সময় নিকনেম চালু বা বন্ধ করতে পারবেন। তবে নিকনেম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দুই দিনের ব্যবধান মানতে হবে। নাম বদলের পর আগের সব পোস্ট, মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়া নতুন নামে যুক্ত হবে। একাধিক গ্রুপে ভিন্ন নিকনেম ব্যবহার করলে নাম পরিবর্তন কেবল সংশ্লিষ্ট গ্রুপের জন্য কার্যকর হবে। নিকনেম ব্যবহারে সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। শুধু গ্রুপের অ্যাডমিনরা সুবিধাটি সদস্যদের জন্য চালু করতে পারবেন। ফলে গ্রুপ অ্যাডমিন চালু না করলে বিভিন্ন গ্রুপে সুবিধাটি ব্যবহার করা যাবে না।
ফেসবুক গ্রুপে নিজেদের পছন্দমতো নাম নির্বাচন করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। চাইলে সুন্দর নামের জন্য ফেসবুকের পরামর্শও নেওয়া যাবে। তবে নামটি অবশ্যই ফেসবুকের কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড মেনে নির্বাচন করতে হবে এবং গ্রুপে একই নামে অন্য কেউ থাকতে পারবে না। নতুন এ সুবিধা চালুর ফলে ফেসবুক গ্রুপে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম রেডিট বা ডিসকোর্ডের মতো আলোচনা করা যাবে। এসব প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারকারীরা নিজেদের পরিচয় না দিয়েই ছদ্মনামে পোস্ট করতে পারেন।
সূত্র: টেক ক্রাঞ্চ