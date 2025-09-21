উইন্ডোজ কম্পিউটার ও ল্যাপটপে আসছে ম্যাকের স্পটলাইটের মতো সার্চ সুবিধা
ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমে চলা কম্পিউটারের বিভিন্ন সুবিধা ব্যবহার করা যায় না উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে চলা কম্পিউটার ও ল্যাপটপে। আবার উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে চলা কম্পিউটার ও ল্যাপটপের বিভিন্ন সুবিধা ব্যবহার করা যায় না ম্যাক কম্পিউটারে। এবার ম্যাক কম্পিউটারের স্পটলাইট সার্চ সুবিধার আদলে উইন্ডোজ কম্পিউটার ও ল্যাপটপের জন্য নতুন সার্চ অ্যাপ চালু করতে যাচ্ছে গুগল।
ম্যাক কম্পিউটার ব্যবহারকারীরা দীর্ঘদিন ধরে ফাইল, অ্যাপ ও সিস্টেমে থাকা নানা তথ্য খুঁজতে স্পটলাইট সার্চ ব্যবহার করে আসছেন। সুবিধাটি ম্যাক ব্যবহারকারীদের কাছে জনপ্রিয়তা পাওয়ায় উইন্ডোজ কম্পিউটার ও ল্যাপটপের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে একই ধরনের সার্চ অ্যাপ চালু করছে গুগল। গুগল জানিয়েছে, নতুন অ্যাপটি ব্যবহারকারীদের ম্যাকের স্পটলাইটের মতো অভিজ্ঞতা দেবে। এর মাধ্যমে কম্পিউটার ও ল্যাপটপে সংরক্ষিত ফাইল বা ইনস্টল করা অ্যাপ ও ক্লাউডেও প্রয়োজনীয় কনটেন্ট খুঁজে পাওয়া যাবে।
গুগলের তথ্যমতে, উইন্ডোজ ১০ ও উইন্ডোজ ১১ অপারেটিং সিস্টেমে চলা অ্যাপটি কাজে লাগিয়ে ব্যবহারকারীরা দ্রুত কম্পিউটার ও ল্যাপটপে থাকা ফাইলের পাশাপাশি অনলাইনে থাকা যেকোনো আধেয় (কনটেন্ট) খুঁজতে পারবেন। সার্চ ফলাফল আলাদা বিভাগে দেখা যাওয়ায় ব্যবহারকারীরা গুগল লেন্স ব্যবহার করে ওয়েবপেজ বা নথির লেখা অনুবাদ করতে পারবেন। চাইলে সরাসরি কপি করে নেওয়ার সুযোগও পাওয়া যাবে।
অ্যাপটি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী সীমিতসংখ্যক ব্যবহারকারীদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে উন্মুক্ত করা হয়েছে। গুগল জানিয়েছে, বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সুবিধা মূলত স্মার্টফোনে সীমিত রয়েছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে উইন্ডোজ কম্পিউটার ও ল্যাপটপেও এআইভিত্তিক সার্চের সুযোগ বাড়বে। ব্যবহারকারীরা অ্যাপটিতে গুগল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রবেশ করলে সার্চ ফলাফল আরও প্রাসঙ্গিকভাবে দেখতে পারবেন।
সূত্র: নিউজ১৮