মহাকাশ স্টেশন থেকে দ্রুত ফিরিয়ে আনা হচ্ছে চার নভোচারীকে, কেন
আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে অবস্থান করে (আইএসএস) মহাকাশসংক্রান্ত নানা ধরনের গবেষণা করে থাকেন বিভিন্ন দেশের নভোচারীরা। তবে হঠাৎই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে থাকা চার নভোচারীকে নির্ধারিত সময়ের আগে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছে নাসা। মহাকাশ স্টেশনে একজন নভোচারী অসুস্থ হয়ে পড়ায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থাটি।
নাসা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, স্পেসএক্সের তৈরি মহাকাশযানের মাধ্যমে ১৪ জানুয়ারি বিকেল পাঁচটার পর নভোচারীরা স্টেশন থেকে পৃথিবীর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবেন। আবহাওয়া ও পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে ১৫ জানুয়ারি ভোরে ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে ক্যাপসুলটি অবতরণ করবে। অসুস্থ নভোচারীর নাম বা রোগের বিস্তারিত প্রকাশ না করলেও কোনো দুর্ঘটনার কারণে এ সমস্যা তৈরি হয়নি বলে নিশ্চিত করেছে নাসা।
নাসার প্রশাসক জ্যারেড আইজ্যাকম্যান জানিয়েছেন, গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার কারণে চলতি বছরের শুরুতে নির্ধারিত স্পেসওয়াক বা মহাকাশে হাঁটার কর্মসূচিও বাতিল করা হয়েছে। নাসার প্রধান স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কর্মকর্তা জেমস পোলক জানিয়েছেন, অসুস্থ নভোচারী বর্তমানে স্থিতিশীল হলেও কিছু ঝুঁকি রয়ে গেছে। চিকিৎসকেরা এখনো সমস্যাটি পুরোপুরি শনাক্ত করতে পারেননি। ঝুঁকি এড়াতে ও নভোচারীদের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে এই জরুরি প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীতে ফেরত আসতে যাওয়া নভোচারীরা হলেন যুক্তরাষ্ট্রের মাইক ফিংকে ও জেনা কার্ডম্যান, জাপানের কিমিয়া ইউই এবং রাশিয়ান কসমোনাট ওলেগ প্লাটনোভ। তবে যুক্তরাষ্ট্রের অপর নভোচারী ক্রিস উইলিয়ামস মহাকাশ স্টেশনে অবস্থান করবেন। ক্রু-১১ অভিযানের আওতায় গত বছরের ১ আগস্ট মহাকাশে গিয়েছিলেন তাঁরা। সাধারণত এই মিশনগুলো ছয় মাস স্থায়ী হয়। ফলে তাঁদের কয়েক সপ্তাহ পর পৃথিবীতে ফেরার কথা ছিল।
সূত্র: ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস টাইমস