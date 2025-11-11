তাইওয়ানে অ্যাসোসিও সামিটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

তাইওয়ানে অ্যাসোসিও সামিটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন
তাইওয়ানের উপরাষ্ট্রপতি বি-খিম সিয়াও আজ মঙ্গলবার সকালে তাইওয়ানের রাজধানী তাইপের শেরাটন গ্র্যান্ড তাইপে হোটেলে আয়োজিত অ্যাসোসিও ডিজিটাল সামিট ২০২৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘ডিজিটাল উদ্ভাবন শুধু অর্থনীতিকে এগিয়ে রাখবে না, বরং এটি আমাদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তা, সামাজিক কল্যাণ ও অঞ্চলের সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে তুলবে।’
উপরাষ্ট্রপতি সিয়াও আরও বলেন, ‘তাইওয়ান দীর্ঘদিন ধরে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে নেতৃত্বে রয়েছে। আঞ্চলিক সহযোগিতা ও পারস্পরিক বিনিয়োগের মাধ্যমে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একসঙ্গে আরও শক্তিশালী ডিজিটাল ভবিষ্যৎ গড়তে পারি। এই সামিট এমন এক মঞ্চ যেখানে সরকার, শিল্প ও একাডেমিয়া মিলিয়ে ডিজিটাল পরিবর্তনের ধাপ নির্ধারণ করবে।’
এবারের সামিটের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ডিজিটাল এশিয়ার রূপদান’। অ্যাসোসিওর এই শীর্ষ সম্মেলনে এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চলের ২৪টি দেশ থেকে প্রযুক্তি নীতিনির্ধারক, উদ্যোক্তা ও শিল্পনেতারা অংশ নিচ্ছেন। সম্মেলনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও ডিজিটাল প্রযুক্তিকে সরকারি, বেসরকারি ও একাডেমিয়া পর্যায়ে ব্যবহার করে কীভাবে সামাজিক পরিবর্তন আনা যায় এবং ডিজিটাল এশিয়া রূপায়ণের মাধ্যমে আঞ্চলিক যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হবে।
তাইওয়ানের ডিজিটাল অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রণালয়ের (মোডা) মন্ত্রী ই-জিং লিন প্রথম আলোকে বলেন, এ ধরনের সম্মেলন তাইওয়ানের জন্য কূটনৈতিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে একটি বড় মাইলফলক। এটি প্রমাণ করে যে দেশটি শুধু নিজস্ব প্রযুক্তিবাজারে মনোযোগ দিচ্ছে না, বরং আঞ্চলিক সহযোগিতায়ও গভীর আগ্রহী। এআইভিত্তিক সেবা ও অবকাঠামোর উন্নয়ন শুধু স্থানীয় প্রযুক্তি সংস্থা ও স্টার্টআপগুলোর সুযোগ বাড়াবে না, বরং এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলে ডিজিটাল বাজারে নিয়ন্ত্রণ ও অংশগ্রহণের সুযোগ এনে দেবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাইওয়ানের ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রী লিন ই-চিং উল্লেখ করেন যে বিশ্বের ৯০ শতাংশের বেশি এআই চিপ তাইওয়ান থেকে আসে। তাইওয়ান আঞ্চলিক ডিজিটাল সহযোগিতা বাড়াতে অ্যাসোসিও প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছে। তিনি বাংলাদেশ, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার তরুণ তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবীদের সঙ্গে সহযোগিতা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন তাইওয়ান ইনোভেটিভ সফটওয়্যার অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশনের (টিসসা) চেয়ারম্যান ব্রায়ান শেন ও অ্যাসোসিও চেয়ারম্যান স্ট্যান সিং-জিত।
তিন দিনের এই সামিটে ‘গ্লোবাল এআই ইমপ্যাক্ট হাব: ডিজিটাল এশিয়া’, ‘এআই সার্ভিস’, ‘এআই অবকাঠামো’ ও ‘গ্রিনার টুমরো’র মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একাধিক প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল বুধবার ১২ নভেম্বর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য পিচ নেটওয়ার্কিংয়ের আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারের ডিজিটাল সামিট।
এই সামিটের অন্যতম আকর্ষণ হলো আজ সন্ধ্যায় অ্যাসোসিও অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি ও গালা ডিনার। এবারের আসরে বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকায় বাংলাদেশের দুটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আউটস্ট্যান্ডিং ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন অর্গানাইজেশন বিভাগে প্রাইডসিস আইটি পুরস্কার পাচ্ছে। ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট পুরস্কার পাচ্ছে রাইজআপ ল্যাবস।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অ্যাসোসিও হলো এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চলের ২৪টি দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সংগঠনগুলোর একটি মঞ্চ, যা ১৯৮৪ সালে যাত্রা শুরু করে।