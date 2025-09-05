ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই কল সেবা চালু করল বাংলালিংক

ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই কল সেবা চালু করল বাংলালিংক
ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই (ভিওওয়াই–ফাই) সেবা চালু করেছে বাংলালিংক। ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাইয়ের মাধ্যমে মোবাইল নেটওয়ার্কের পাশাপাশি ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়েও ফোনকল করতে পারবেন বাংলালিংকের গ্রাহকেরা। ফলে মোবাইল নেটওয়ার্কে সমস্যা হলে ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাইয়ের মাধ্যমে স্বচ্ছন্দে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলালিংক।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর বিভিন্ন আইএসপির সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে এ সেবা চালু করা হয়েছে। বাসা, অফিস বা অন্য যেসব ভবনে নেটওয়ার্ক তুলনামূলকভাবে দুর্বল, সেসব স্থানে ওয়াই-ফাইয়ের মাধ্যমে গ্রাহকেরা বাধাহীনভাবে ভয়েস কল করতে পারবেন। ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই সেবাটি বিনা মূল্যে ব্যবহার করা যাবে, ফলে অতিরিক্ত কোনো খরচ হবে না। প্রথম পর্যায়ে ঢাকা ও চট্টগ্রামের নির্দিষ্ট স্থানের করপোরেট ও ব্যক্তিপর্যায়ের গ্রাহকেরা পরীক্ষামূলকভাবে এ সুবিধা পাবেন। পর্যায়ক্রমে দেশজুড়ে এ সেবা সম্প্রসারণ করা হবে।
বাংলালিংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইওহান বুসে বলেন, ‘বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই সেবা চালুর উদ্যোগ আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণেরই প্রতিফলন। ভিওওয়াই–ফাই সংযোগকে করে তুলবে আরও স্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য। এ সেবার মাধ্যমে আমাদের গ্রাহকেরা যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিদিনের ডিজিটাল লাইফস্টাইল উপভোগ করতে পারবেন।’
প্রসঙ্গত, বাংলালিংক ইতিমধ্যেই মাইবিএল, টফি, রাইজ ও এন্টারপ্রাইজ সলিউশনসহ বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল সেবা চালু করেছে। বাংলালিংকের ভিওওয়াই-ফাই সেবাটি দুর্বল নেটওয়ার্ক সমস্যার বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করতে ভূমিকা রাখবে।