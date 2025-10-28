আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে বাংলাদেশের ১০ শিক্ষার্থী

আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে বাংলাদেশের ১০ শিক্ষার্থী
আগামী ১৭ থেকে ২১ ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ার গোল্ড কোস্টে অনুষ্ঠেয় ২৭তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে (আইআরও) অংশ নিচ্ছে প্রতিযোগিতার বাংলাদেশ পর্বে বিজয়ী ১০ শিক্ষার্থী। সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহায়তায় আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডের চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেবে তারা। গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (বিডিওএসএন)।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। গত ৭ বছরে বাংলাদেশ দল আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে ১৪টি গোল্ড মেডেলসহ ৭৩টি পদক অর্জন করেছে। গত মাসে আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডের বাংলাদেশ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ পর্বে বিজয়ীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর এই জাতীয় দল নির্বাচন করা হয়েছে।
আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডের বাংলাদেশ দলের সদস্যরা হলো মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের জুবাইদাহ জাফরিন ও নাফিয়া বাসার সুহানী, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের মোহাম্মদ জারিফ বিন সালেক, খোন্দকার মুশফিকুল ইসলাম ও মোহাম্মদ মাশরুর আরেফিন ভূঁঞা, ওয়াইডাব্লিউসিএ উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের নুসাইবা তাজরিন তানিশা, উইলিয়াম কেরি একাডেমির জাইমা যাহিন ওয়ারা, স্কলাস্টিকার প্রিয়ন্তী দাস, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের রিদোয়ান রাব্বানী এবং আনন্দ মোহন কলেজের মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল টিটু।
বাংলাদেশ দলের সঙ্গে কোচ ও সহকারী কোচ হিসেবে আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশ নেবেন মিশাল ইসলাম ও এম তানজিম আল ইসলাম। দলনেতা হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কের সভাপতি মুনির হাসান। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবোটিকস অ্যান্ড মেকাট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক লাফিফা জামালও আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে উপস্থিত থাকবেন।