প্রযুক্তি

স্মার্টফোনের ক্যামেরার সক্ষমতা তুলে ধরতে ‘নাথিং’–এর অদ্ভুত প্রতারণা

আহসান হাবীব
ফোন ৩

নতুন মডেলের স্মার্টফোন উন্মোচনের পরপরই সমালোচনার মুখে পড়েছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক স্মার্টফোন নির্মাতা নাথিং। অভিযোগ উঠেছে, ‘ফোন ৩’ মডেলের ক্যামেরার সক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য দোকানে রাখা ডেমো ইউনিটে ফোনের ক্যামেরায় ধারণ করা ছবির বদলে পেশাদার আলোকচিত্রীর তোলা ছবি ব্যবহার করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

প্রযুক্তিবিষয়ক সংবাদমাধ্যম দ্য ভার্জ জানিয়েছে, দোকানে রাখা ডেমো ইউনিটে প্রদর্শিত নারীর ছবিটি আসলে কেনা হয়েছিল স্টিলস নামের ফটো মার্কেটপ্লেস থেকে। ছবিটির এক্সইএফ তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে, এটি ২০২৩ সালে তোলা। সেই সময়ে ফোন ৩ মডেল বাজারে আসেনি। প্রদর্শিত পাঁচটি ছবির মধ্যে থাকা হেডলাইটের ছবির বিষয়েও অভিযোগ উঠেছে। ছবিটির আলোকচিত্রী রোমান ফক্স জানিয়েছেন, তাঁর তোলা গাড়ির হেডলাইটের একটি ছবির লাইসেন্স নাথিং কিনেছিল। ছবিটি তিনি তুলেছিলেন ২০২৩ সালে ফুজিফিল্ম এক্সএইচ২এস ক্যামেরায়।

ডেমো ইউনিটে ফোনের ক্যামেরায় ধারণ করা ছবিগুলো নিজেদের স্মার্টফোনে তোলা দাবি করে নাথিং জানিয়েছিল, ‘নিজেরাই বিচার করুন। ফোন ৩ ব্যবহার করে আমাদের কমিউনিটি কী ধারণ করেছে।’ তবে ছবির বিষয়ে বিতর্ক শুরুর পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক বিবৃতিতে নাথিংয়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা আকিস এভানজেলিদিস স্বীকার করেছেন, প্রদর্শিত ছবিগুলো ছিল প্লেসহোল্ডার, যা ডেমো ইউনিট চালুর আগে বদলে দেওয়ার কথা ছিল।

নিজেদের ভুল স্বীকার করে আকিস এভানজেলিদিস বলেন, ‘এটি একটি ভুল ছিল। কাউকে বিভ্রান্ত করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি, যাতে ভবিষ্যতে আর এ ধরনের ঘটনা না ঘটে।’ ক্যামেরা নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করতে ব্যবহারকারীদের ফোন ৩ দিয়ে তোলা নিজস্ব ছবি শেয়ার করতে আহ্বানও জানিয়েছেন এভানজেলিদিস।

প্রসঙ্গত, নিজেদের ক্যামেরার সক্ষমতা তুলে ধরতে এ ধরনের প্রতারণার ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। এর আগে হুয়াওয়ে ও স্যামসাংয়ের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ উঠেছিল। সেসব ঘটনায় ডিএসএলআর ক্যামেরায় তোলা ছবি স্মার্টফোনে তোলা বলে প্রচার করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
প্রযুক্তি থেকে আরও পড়ুন