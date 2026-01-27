উইন্ডোজের নিরাপত্তাত্রুটি নিয়ে বিপাকে মাইক্রোসফট

উইন্ডোজের নিরাপত্তাত্রুটি নিয়ে বিপাকে মাইক্রোসফট
উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের নিরাপত্তাত্রুটি নিয়ে বেশ ভালোই বিপাকে পড়েছে মাইক্রোসফট। ১৭ জানুয়ারি উইন্ডোজের জরুরি নিরাপত্তা হালনাগাদ প্রকাশের পর থেকেই একের পর এক সফটওয়্যার ত্রুটিতে পড়ছেন ব্যবহারকারীরা। আর তাই মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে দ্বিতীয়বারের মতো উইন্ডোজের জরুরি নিরাপত্তা হালনাগাদ প্রকাশ করেছে মাইক্রোসফট।
মাইক্রোসফটের তথ্যমতে, ১৭ জানুয়ারির প্রকাশিত হালনাগাদ ব্যবহারের ফলে আউটলুকসহ বেশ কয়েকটি অ্যাপ ক্লাউডভিত্তিক স্টোরেজ সেবা, যেমন ওয়ানড্রাইভ ও ড্রপবক্সের ফাইল খুলতে বা সেখানে ফাইল সংরক্ষণ করা যাচ্ছিল না। বিশেষ করে যাঁরা ওয়ানড্রাইভে পিএসটি ফাইল রেখে আউটলুক ব্যবহার করতেন, তাঁদের ক্ষেত্রে অনেক সময় অ্যাপটি চালু হচ্ছিল না। গুরুতর এ সমস্যার সমাধান করা হয়েছে নতুন ‘কেবি ৫০৭৮১২৭’ নিরাপত্তা প্যাচটিতে।
মাইক্রোসফট জানিয়েছে, নতুন জরুরি নিরাপত্তা প্যাচে প্রথম আউট অব ব্যান্ড হালনাগাদের সংশোধনগুলো যুক্ত করা হয়েছে। আগের হালনাগাদে উইন্ডোজ ক্লাউড ডিভাইসে দূরবর্তী সংযোগ ও ‘সিকিউর লঞ্চ’–সংক্রান্ত ত্রুটি ঠিক করা হয়েছিল। যাঁরা ওয়ানড্রাইভ, ড্রপবক্স বা অন্য কোনো ক্লাউড স্টোরেজ সেবায় ফাইল খুলতে বা সংরক্ষণ করতে সমস্যায় পড়ছেন, তাঁদের দ্রুত নতুন হালনাগাদটি ইনস্টল করতে হবে। সেটিংস থেকে ‘উইন্ডোজ আপডেট’ অপশনে গেলে কেবি ৫০৭৮১২৭ হালনাগাদটি দেখা যাবে। এ ছাড়া ‘চেক ফর আপডেটস’ বাটনে ক্লিক করলেও হালনাগাদটি পাওয়া যাবে। হালনাগাদ ইনস্টল শেষে কম্পিউটার আবার চালু করতে হবে।
পরপর দুবার জরুরি নিরাপত্তা হালনাগাদ প্রকাশের পরও উইন্ডোজে আরও একটি ত্রুটির সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট আস্কউডির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ত্রুটির কারণে সীমিতসংখ্যক উইন্ডোজ কম্পিউটার বুট হচ্ছে না। এই সমস্যা উইন্ডোজ ১১–এর ২৫এইচ২ ও ২৪এইচ২ সংস্করণে দেখা যাচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে উইন্ডোজ রিকভারি ব্যবহার করে সিস্টেম রিকভার করতে হচ্ছে। মাইক্রোসফট জানিয়েছে, তারা বিষয়টি তদন্ত করছে। তবে এখন পর্যন্ত এই সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান দিতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি।
সূত্র: জেডডিনেট