সোলার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোতে পণ্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শন করছে আইটেল এনার্জি
রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) চলা ‘২৩তম সোলার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০২৬’ প্রদর্শনীতে নিজেদের পণ্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শন করছে বৈশ্বিক জ্বালানিপ্রযুক্তি ব্র্যান্ড আইটেল এনার্জি। গতকাল বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া তিন দিনের এ প্রদর্শনীতে নিজেদের তৈরি আবাসিক এনার্জি স্টোরেজ, বাণিজ্যিক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য (সি অ্যান্ড আই) এনার্জি স্টোরেজ এবং অল-ইন-ওয়ান এনার্জি সিস্টেম প্রদর্শন করছে প্রতিষ্ঠানটি। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে আইটেল এনার্জি।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিশ্বের ২৫টি দেশে কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে ব্যবহার উপযোগী পণ্য, সেবা ও প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে আইটেল এনার্জি। প্রদর্শনীকেন্দ্রের হল ৩-এ অবস্থিত আইটেল এনার্জির স্টলে দর্শনার্থীরা সরাসরি পণ্য ও প্রযুক্তির কার্যকারিতা পরখ করতে পারবেন। আইটেল এনার্জির সব পণ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারে কারিগরি সহায়তা পাওয়ার পাশাপাশি বিক্রয়-পরবর্তী সেবা এবং বিক্রয়োত্তর সুবিধাও মিলবে।
আইটেল এনার্জির কান্ট্রি ম্যানেজার চেন ওয়াং বলেন, ‘বাংলাদেশে আমাদের মূল লক্ষ্য হলো পণ্য, কারিগরি দক্ষতা এবং স্থানীয় সহায়তার সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জ্বালানি সেবাকাঠামো গড়ে তোলা। আমরা আবাসিক ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী দৈনন্দিন জ্বালানিসংক্রান্ত সমস্যার কার্যকর সমাধানে সহায়তা করার পাশাপাশি দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি উন্নয়নে অবদান রাখতে চাই।’
আইটেল এনার্জির আঞ্চলিক বিপণন পরিচালক ঝেং ঝিলিয়াং বলেন, ‘আইটেল এনার্জি একটি বৈশ্বিক জ্বালানিপ্রযুক্তি ব্র্যান্ড, যা নির্ভরযোগ্য ও স্থিতিশীল জ্বালানি–সুবিধা সবার কাছে পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আন্তর্জাতিক বাজারে অর্জিত সাফল্যের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আমরা বাংলাদেশের জ্বালানিসংক্রান্ত চাহিদা পূরণে স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য ও সেবা দিতে চাই। পণ্য নির্বাচনের পরামর্শ থেকে শুরু করে বিক্রয়-পরবর্তী সেবা পর্যন্ত সব পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে আমাদের।’
বাংলাদেশে আইটেল এনার্জির অনুমোদিত পণ্য বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান গ্রিনারি এনার্জি সলিউশন লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সানজিদ শাহনুর বলেন, ‘আন্তর্জাতিক বাজারে আইটেল এনার্জির সাফল্য, উন্নত প্রযুক্তি ও মানসম্মত পণ্যের কারণে আমরা ব্র্যান্ডটি বেছে নিয়েছি। বাংলাদেশের গ্রাহকদের কাছে এসব পণ্য ও সেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও আমরা আত্মবিশ্বাসী।’