অ্যাপল ওয়াচের একটি মডেল থেকে প্রযুক্তি সমর্থন প্রত্যাহার করল অ্যাপল

অ্যাপল ওয়াচের একটি মডেল থেকে প্রযুক্তি সমর্থন প্রত্যাহার করল অ্যাপল
সময় দেখার পাশাপাশি শখের বশে অনেকেই ‘অ্যাপল ওয়াচ’ স্মার্ট ঘড়ি ব্যবহার করেন। অ্যাপলের তৈরি এই স্মার্ট ঘড়ি সময় দেখার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের বিভিন্ন তথ্যও জানাতে পারে। সম্প্রতি নিজেদের তৈরি অ্যাপল ওয়াচের পুরোনো একটি মডেল থেকে নিজেদের প্রযুক্তি সমর্থন প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে অ্যাপল। নতুন এই সিদ্ধান্তের ফলে এখন থেকে ‘অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ ১’ মডেলের স্মার্ট ঘড়িতে অ্যাপলের হালনাগাদ প্রযুক্তি ও নিরাপত্তা–সুবিধা ব্যবহার করা যাবে না। ফলে কারিগরি ত্রুটি হলে স্মার্ট ঘড়িটি মেরামত করা যাবে না।
অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ ১ নামটি শুনে অনেকে একে অ্যাপলের প্রথম স্মার্ট ঘড়ি বলে ভাবতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল দ্বিতীয় প্রজন্মের স্মার্ট ঘড়ি, যা ২০১৬ সালে বাজারে আসে। এই মডেলে ব্যবহৃত হয়েছিল শক্তিশালী প্রসেসর, যা মূল অ্যাপল ওয়াচের তুলনায় কিছুটা দ্রুত কাজ করতে পারে। অ্যাপল ওয়াচ বাজারে আসে ২০১৫ সালে। এরপর ২০১৬ সালে একসঙ্গে উন্মোচিত হয় সিরিজ ১ ও সিরিজ ২ মডেলের অ্যাপল ওয়াচ। সিরিজ ২ মডেলের অ্যাপল ওয়াচ থেকে ২০২৪ সালের শুরুতে সমর্থন প্রত্যাহার করা হয়।
অ্যাপল তাদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, যেসব পণ্য বিক্রির জন্য বাজারে আনার সাত বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেছে, সেগুলোকে আমরা ‘অবসোলিট’ হিসেবে বিবেচনা করি। এসব পণ্যের কোনো যন্ত্রাংশ তৈরি করা হয় না এবং অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টারগুলো পণ্যগুলোর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ অর্ডারও করতে পারে না।
অ্যাপলের দাবি, প্রতিটি যন্ত্র দীর্ঘদিন ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরি করা হলেও নির্দিষ্ট সময় পর পুরোনো যন্ত্রগুলোর জন্য সফটওয়্যার ও যন্ত্রাংশের সমর্থন প্রত্যাহার করা হয়। অ্যাপলের নীতিমালা অনুযায়ী, যেসব যন্ত্র বাজারে আসার পর পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে বিক্রি বন্ধ হয়েছে, সেগুলো ‘ভিন্টেজ’ তালিকায় পড়ে। আর সাত বছর পেরিয়ে গেলে সেগুলোকে ‘অবসোলিট’ ঘোষণা করা হয়।
সূত্র: ডেইলি মেইল