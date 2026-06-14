গুগলের এআই মোডে সার্চ এজেন্ট চালু, যেসব সুবিধা পাওয়া যাবে

গুগলের এআই মোডে সার্চ এজেন্ট চালু, যেসব সুবিধা পাওয়া যাবে
ব্যবহারকারীদের দ্রুত নির্দিষ্ট তথ্য খুঁজে পাওয়ার সুযোগ দিতে নিজেদের এআই মোডে সার্চ এজেন্ট চালু করেছে গুগল। ‘ইনফরমেশন এজেন্টস’ নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) এজেন্টটি কাজে লাগিয়ে গুগল সার্চ তথ্য খোঁজা ছাড়াও এআই সহকারীর মতো বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যাবে।
গত মে মাসে অনুষ্ঠিত গুগল আই/ও ২০২৬ সম্মেলনে প্রথম এ সুবিধার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে ধাপে ধাপে গুগল এআই আলট্রা গ্রাহকদের জন্য সার্চ এজেন্টটি উন্মুক্ত করা হচ্ছে। গুগলের তথ্যমতে, ইনফরমেশন এজেন্টস কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য অনলাইনে নিয়মিত নজরদারি করতে পারে। এরপর নতুন কোনো তথ্য, ঘোষণা জানার পর দ্রুত ব্যবহারকারীকে জানায়। ফলে একই বিষয়ের হালনাগাদ তথ্য জানতে বারবার সার্চ করার প্রয়োজন হবে না।
গুগলের দাবি, ইনফরমেশন এজেন্টস এজেন্টটি সংবাদমাধ্যম, ব্লগ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন কেনাকাটার প্ল্যাটফর্ম ও খেলাধুলাবিষয়ক বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে পারে। এর ফলে ব্যবহারকারীর নির্দেশনার সঙ্গে মিল থাকা নতুন তথ্য পাওয়া গেলেই তা শনাক্ত করে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করতে পারে এজেন্টটি।
ইনফরমেশন এজেন্টস ব্যবহার করতে এআই মোডে ‘কিপ মি আপডেটেড অন’ বা ‘অ্যালার্ট মি হোয়েন’ ধরনের নির্দেশনা দিতে হবে। এরপর সংশ্লিষ্ট বিষয়টি পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব নেবে এজেন্ট। নতুন কোনো তথ্য পাওয়া গেলে তার সারসংক্ষেপ ব্যবহারকারীর কাছে পাঠানো হবে।
বর্তমানে ইনফরমেশন এজেন্টস শুধু গুগল এআই আলট্রা গ্রাহকদের জন্য উন্মুক্ত। গুগলের এ প্রিমিয়াম সেবার মাসিক খরচ গ্রাহকভেদে ৯৯ দশমিক ৯৯ থেকে ১৯৯ দশমিক ৯৯ মার্কিন ডলার। এআই মোড–সমর্থিত সব ভাষা ও অঞ্চলে সুবিধাটি চালু করা হচ্ছে।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস