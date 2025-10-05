প্রযুক্তি

জিমেইলে ই-মেইলের নিরাপত্তায় নতুন এনক্রিপশন প্রযুক্তি, তবে

আহসান হাবীব
ব্যবহারকারীদের পাঠানো ই-মেইলের নিরাপত্তা আরও বাড়াতে জিমেইলে নতুন এনক্রিপশন প্রযুক্তি চালু করেছে গুগল। নতুন এই সুবিধা কাজে লাগিয়ে জিমেইল ব্যবহারকারীরা সহজেই এনক্রিপশন (বিশেষ কোড যুক্ত) করা ই-মেইল পাঠাতে পারবেন। তবে প্রাথমিকভাবে নতুন এ সুবিধা শুধু জিমেইল বিজনেস ব্যবহারকারীরা ব্যবহার করতে পারবেন।

এক ব্লগ বার্তায় গুগল জানিয়েছে, জিমেইল বিজনেস ব্যবহারকারীরা ‘এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন’ সুবিধা কাজে লাগিয়ে যেকোনো ই-মেইল সেবা ব্যবহারকারীকেও এনক্রিপশন করা ই–মেইল পাঠাতে পারবেন। নতুন এই সুবিধা চালু করার জন্য ব্যবহারকারীদের ই-মেইল লেখার সময় শুধু ‘অ্যাডিশনাল এনক্রিপশন’ অপশন নির্বাচন করতে হবে। বাকিটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করবে জিমেইল।

প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট ব্লিপিং কম্পিউটার জানিয়েছ, নতুন এনক্রিপশন ব্যবস্থায় ই-মেইল পাঠানোর আগে বার্তাটি ব্যবহারকারীর যন্ত্রেই এনক্রিপ্ট হয়ে যায়। ফলে গুগলসহ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বার্তার বিষয়বস্তু দেখতে পারবেন না। নির্দিষ্ট প্রাপকই তা পড়তে পারেন। এতে ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা যাবে।

গুগলের তথ্যমতে, যদি প্রাপক জিমেইল ব্যবহার না করেন, তাহলে তাঁর কাছে একটি লিংক পাঠানো হবে। সেই লিংকে প্রবেশ করে সহজেই বার্তা পড়া যাবে। গুগল জানিয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ বা গোপন করপোরেট তথ্য পাঠানোর আগে ব্যবহারকারীদের নিশ্চিত হতে হবে যে এনক্রিপশন অপশনটি সক্রিয় রয়েছে। এতে বার্তার নিরাপত্তা আরও নিশ্চিত হবে।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে জিমেইল সিকিউর মাল্টিপারপাস ইন্টারনেট মেইল এক্সটেনশনস প্রটোকলের মাধ্যমে এনক্রিপশন সুবিধা দিয়ে থাকে। তবে এই পদ্ধতিতে এক্সটারনাল ই-মেইল পাঠাতে হলে প্রাপককে এই প্রটোকল কনফিগার করতে হয়, যা অপেক্ষাকৃত জটিল। নতুন এনক্রিপশন প্রযুক্তির মাধ্যমে এ জটিলতা অনেকটাই কমে যাবে।

সূত্র: ম্যাশেবল

