মোবাইল ব্যালেন্স দিয়ে দেশি মুদ্রাতেই কেনা যাবে বাংলালিংকের রোমিং

মোবাইল ব্যালেন্স দিয়ে দেশি মুদ্রাতেই কেনা যাবে বাংলালিংকের রোমিং
বিদেশ ভ্রমণকারী বাংলাদেশিদের জন্য আন্তর্জাতিক যোগাযোগকে আরও সহজ ও সুবিধাজনক করতে সম্পূর্ণ নতুন আন্তর্জাতিক রোমিং প্যাকেজ চালু করেছে মোবাইল ফোন অপারেটর বাংলালিংক। বাংলালিংকের এ রোমিং প্যাকেজ এখন বাংলাদেশি মুদ্রা; অর্থাৎ টাকা দিয়ে কিনতে পারবেন গ্রাহকেরা; তাঁদের প্রয়োজন হবে না আন্তর্জাতিক কোনো পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহারের। ৫০টি দেশে এ সুবিধা উপভোগ করা যাবে। একই সঙ্গে ভ্রমণের সময় বিভিন্ন প্যাকেজ থেকে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রাহকেরা পছন্দের প্যাকেজ নির্বাচন করে ‘মাইবিএল’ অ্যাপ থেকে সহজেই রোমিং প্যাক অ্যাকটিভেট করতে পারবেন। আজ সোমবার বাংলালিংক এক সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
আগে আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা চালু করতে গ্রাহকদের আন্তর্জাতিক ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডে ডলার (ইউএস) এনডোর্স করতে হতো। এখন সেসব ঝামেলা ছাড়াই বিদেশে থেকেও মোবাইল ব্যালেন্স দিয়ে (দেশি মুদ্রায়) রোমিং প্যাক কিনতে পারবেন তাঁরা। গ্রাহকদের চাহিদা পূরণে ধারাবাহিকভাবে নতুন সব সেবা নিয়ে আসছে বাংলালিংক। নতুন এ আন্তর্জাতিক রোমিং প্যাক চালু করার মাধ্যমে বিদেশগামী গ্রাহকদের জন্য এক বড় বাধা দূর করল প্রতিষ্ঠানটি।
সম্প্রতি রাজধানীতে বাংলালিংকের প্রধান কার্যালয় ‘টাইগার্স ডেন’-এ এ সেবার উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলালিংকের প্রধান নির্বাহী ইওহান বুসে, প্রতিষ্ঠানটির চিফ করপোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার তাইমুর রহমান, মার্কেটিং অপারেশনস ডিরেক্টর মেহেদী আল আমিনসহ প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা।
আর মাইবিএল অ্যাপে গিয়ে ঝামেলাহীনভাবে সহজেই রোমিং সুবিধা চালু করা যাবে। পাশাপাশি হোয়াটসঅ্যাপ হেল্পলাইনে (০১৯৫০১১১১১১) যোগাযোগ করে কিংবা [email protected]–এ ই–মেইল করেও গ্রাহকেরা রোমিং চালু করতে পারবেন। দেশের বাইরে থেকেও তাঁরা উপভোগ করবেন নিরবচ্ছিন্ন ভয়েস কল ও ডেটাসেবা।
নতুন এ সেবা নিয়ে মেহেদী আল আমিন বলেন, ভ্রমণের সময় কানেক্টেড থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সবার পক্ষে আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সেবা ব্যবহারের সুযোগ থাকে না। এ ক্ষেত্রে গ্রাহকদের জন্য আমাদের সেবাকে আরও সহজলভ্য ও ব্যবহারবান্ধব করার লক্ষ্যেই আমরা নতুন এ উদ্যোগ চালু করেছি।