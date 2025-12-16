প্রযুক্তি

আইওএস ২৬ অপারেটিং সিস্টেমে ত্রুটি, বিপাকে আইফোন ব্যবহারকারীরা

প্রযুক্তি ডেস্ক
আইওএসে থাকা ত্রুটির কারণে ছবিতে অস্বাভাবিক লালচে রং দেখা যাচ্ছেরয়টার্স

অ্যাপলের নতুন আইওএস ২৬ অপারেটিং সিস্টেমের কারণে বিপাকে পড়েছেন আইফোন ব্যবহারকারীরা। অপারেটিং সিস্টেমটিতে একটি প্রযুক্তিগত ত্রুটি শনাক্ত হয়েছে, যার কারণে অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে তোলা ছবি আইফোনে দেখার সময় অস্বাভাবিক লালচে রং দেখা যাচ্ছে। ফলে আইফোনের ডিসপ্লের কার্যকারিতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অনেক আইফোন ব্যবহারকারী।

প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট নাইন টু ফাইভ ম্যাকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যান্ড্রয়েড ফোনে তোলা ছবি আইফোনের ফটোস অ্যাপে দেখতে গেলে ছবির চারপাশে লালচে রং দেখা দিচ্ছে। রেডিটসহ বিভিন্ন অনলাইন ফোরামে ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা থেকেও বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। এই ত্রুটির সবচেয়ে অস্বাভাবিক দিক হলো ছবির থাম্বনেইল বা ছোট প্রিভিউতে কোনো পরিবর্তন ধরা পড়ে না। ব্যবহারকারী যখন ছবিটি ট্যাপ করে পূর্ণ আকারে দেখেন, তখনই হঠাৎ করে লালচে একধরনের ফিল্টার চোখে পড়ে। ফলে শুরুতে অনেকেই বুঝতে পারেন না যে ছবির রঙে কোনো সমস্যা হয়েছে।

আইওএস ২৬ অপারেটিং সিস্টেমের থাকা ত্রুটির বিষয়ে এখন পর্যন্ত অ্যাপলের পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে নাইন টু ফাইভ ম্যাকের তথ্যমতে, সমস্যাযুক্ত ছবিটি ওপেন করে ‘এডিট’ অপশনে গিয়ে ‘রিভার্ট’ নির্বাচন করলে ছবিটি আগের স্বাভাবিক রঙে ফিরে আসবে। এই সমস্যা কেবল অ্যান্ড্রয়েড ফোনে তোলা ছবির ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে। ফলে যাদের ফটোস লাইব্রেরিতে এমন ছবি নেই, তাদের বিষয়টি হয়তো চোখেই পড়বে না।

প্রসঙ্গত, গত ১৫ সেপ্টেম্বর আইওএস ২৬ অপারেটিং সিস্টেম উন্মুক্ত করে অ্যাপল। তবে আইওএস ২৬ নামানোর পর আইফোনের ব্যাটারি দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়া নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন অনেক ব্যবহারকারী।
সূত্র: ম্যাশেবল

