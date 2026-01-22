নিজের এআই অবয়ব দিয়ে শর্টস তৈরির সুযোগ দেবে ইউটিউব
ছোট আকারের ভিডিও সহজে তৈরির সুযোগ থাকায় ভিডিও নির্মাতাদের কাছে ইউটিউব শর্টস খুবই জনপ্রিয়। আকারে ছোট ভিডিওগুলোর মাধ্যমে আয়ও করা যায়। এবার শর্টসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে নির্মাতাদের এআই অবয়ব তৈরির সুযোগ চালু করতে যাচ্ছে ইউটিউব। নতুন এই সুবিধা চালু হলে দর্শকেরা প্রিয় নির্মাতাদের এআই অবয়ব দিয়ে তৈরি ভিডিও দেখতে পারবেন।
ইউটিউবের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নীল মোহন জানিয়েছেন, চলতি বছর থেকেই নির্মাতারা নিজেদের অবয়ব ব্যবহার করে শর্টস তৈরি করতে পারবেন। একই সঙ্গে লিখিত প্রম্পট দিয়ে গেম তৈরি ও মিউজিক নিয়ে পরীক্ষার সুযোগও থাকবে। এ প্রক্রিয়ায় এআই থাকবে সৃজনশীলতার একটি উপকরণ হিসেবে, মানুষের বিকল্প হিসেবে নয়।
নীল মোহনের তথ্য অনুযায়ী, ইউটিউবের দ্রুত বর্ধনশীল ফিচারগুলোর মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠা শর্টসের এই বিপুল দর্শকসংখ্যা ধরে রাখতে এআইভিত্তিক নতুন সুবিধা যুক্ত করার দিকে জোর দিচ্ছে ইউটিউব। এআই অবয়ব ব্যবহারের নতুন এই সুবিধা যুক্ত হবে শর্টসের বিদ্যমান এআই টুলগুলোর সঙ্গে। বর্তমানে শর্টসে এআই দিয়ে ভিডিও ক্লিপ তৈরি, এআই স্টিকার ব্যবহার ও স্বয়ংক্রিয় ডাবিংসহ একাধিক সুবিধা রয়েছে। নতুন এ উদ্যোগের আওতায় এআই দিয়ে তৈরি কনটেন্টে নিজেদের অবয়ব কীভাবে ব্যবহার হবে, তা নিয়ন্ত্রণে নির্মাতাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থাপনাও চালু করা হবে।
এআই অবয়বের অপব্যবহার ঠেকাতে নিরাপত্তাব্যবস্থাও জোরদার করেছে ইউটিউব। গত বছরের অক্টোবরে নির্মাতাদের জন্য অবয়ব শনাক্তকরণ প্রযুক্তি চালু করে প্রতিষ্ঠানটি। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো নির্মাতার মুখ বা কণ্ঠ ব্যবহার করে তৈরি এআই কনটেন্ট শনাক্ত করা যায়, এমন ক্ষেত্রে নির্মাতারা সংশ্লিষ্ট ভিডিও অপসারণের অনুরোধ জানাতে পারেন।
সূত্র: টেকক্রাঞ্চ