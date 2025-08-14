গুগল সার্চে যুক্ত হচ্ছে প্রেফার্ড সোর্সেস, যে সুবিধা পাওয়া যাবে

গুগল সার্চে যুক্ত হচ্ছে প্রেফার্ড সোর্সেস, যে সুবিধা পাওয়া যাবে
ব্যবহারকারীদের অনলাইন সার্চ অভিজ্ঞতায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে গুগল সার্চ ইঞ্জিনে নিয়মিত নতুন সুবিধা যুক্ত করছে গুগল। এরই ধারাবাহিকতায় এবার গুগল সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে পছন্দের সংবাদমাধ্যমের খবর জানার সুযোগ দিতে ‘প্রেফার্ড সোর্সেস’ নামের সুবিধা যুক্ত করতে যাচ্ছে গুগল। সুবিধাটি চালু হলে ব্যবহারকারীদের পছন্দের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত নির্বাচিত সংবাদগুলো গুগল সার্চের ‘টপ স্টোরিজ’ বা শীর্ষ খবরের তালিকায় অগ্রাধিকার পাবে। ফলে ব্যবহারকারীরা সহজেই নিজেদের পছন্দের সংবাদমাধ্যমগুলোর সংবাদ জানতে পারবেন।
গুগলের টপ স্টোরিজ অংশে কোনো চলতি ঘটনার খোঁজ করলে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের প্রাসঙ্গিক সংবাদ বা তথ্য একসঙ্গে দেখানো হয়। নতুন প্রেফার্ড সোর্সেস সুবিধার মাধ্যমে ওই তালিকায় বাছাই করা সংবাদমাধ্যমের খবর বর্তমানের চেয়ে বেশি প্রদর্শন করা হবে। গুগলের তথ্যমতে, গত জুন মাস থেকে নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীরা পরীক্ষামূলকভাবে এ সুবিধা পরখ করার সুযোগ পাচ্ছেন। এবার সুবিধাটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হবে। শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে বসবাসকারীরা সুবিধাটি ব্যবহার করতে পারবেন।
সুবিধাটি চালুর জন্য কোনো বিষয় সার্চ করে টপ স্টোরিজ শিরোনামের পাশের আইকনে ক্লিক করতে হবে। এরপর পছন্দের সংবাদমাধ্যম নির্বাচন করে তালিকা রিফ্রেশ করলেই সেই মাধ্যমের খবর টপ স্টোরিজের শীর্ষে প্রদর্শন করা হবে। পছন্দের সংবাদমাধ্যম নির্ধারণে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই।
সম্প্রতি এআইনির্ভর সার্চের কারণে সংবাদমাধ্যমসহ বিভিন্ন ওয়েবসাইটের ভিজিটর কমে যাওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েছে গুগল। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে গুগল জানিয়েছে, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ওয়েবসাইটের ভিজিটরের সংখ্যা ‘প্রায় স্থিতিশীল’ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, বর্তমানে ব্যবহারকারীরা আগের তুলনায় বেশি করে ফোরাম, পডকাস্ট, ভিডিও এবং বিশ্বস্ত কণ্ঠস্বরসমৃদ্ধ ওয়েবসাইটে ভিজিট করছেন।
সূত্র: দ্য ভার্জ