টিকটকের আদলে ফেসবুক রিলসে বড় পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে মেটা

টিকটকের আদলে ফেসবুক রিলসে বড় পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে মেটা
ব্যবহারকারীদের ভিডিও দেখার অভিজ্ঞতা উন্নত করতে ফেসবুক রিলসে বড় পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে মেটা। এরই মধ্যে ফেসবুকের ‘রিকমেন্ডেশন ইঞ্জিন’ বা আধেয় (কনটেন্ট) সুপারিশ প্রযুক্তি আধুনিক করেছে প্রতিষ্ঠানটি। নতুন এ সুবিধা চালু হলে ব্যবহারকারীরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী নতুন ও প্রাসঙ্গিক রিলস দেখাতে পারবেন। প্রযুক্তিবিশ্লেষকদের ধারণা, মেটা এখন ভিডিওনির্ভর আধেয়কে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, আর সে ধারাতেই ফেসবুক ধীরে ধীরে টিকটকের আদলে বদলে যাচ্ছে।
মেটার তথ্যমতে, ফেসবুককে আরও জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় করে তুলতে এ বছর একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত জানুয়ারিতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মার্ক জাকারবার্গ জানিয়েছিলেন, তিনি পুরোনো দিনের ফেসবুকে ফিরে যেতে আগ্রহী। সেই লক্ষ্যেই প্ল্যাটফর্মটির ভিডিও কনটেন্ট ব্যবস্থাপনায় বড় পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এর ফলে ফেসবুক টিকটকসহ অন্যান্য স্বল্পদৈর্ঘ্য ভিডিও প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সমানতালে প্রতিযোগিতা করতে পারবে।
মেটার তথ্যমতে, ব্যবহারকারীরা যেন সাম্প্রতিক সব ভিডিও দেখতে পারেন, সে জন্য ফেসবুকে এখন একই দিনে প্রকাশিত ভিডিও প্রদর্শনের সংখ্যা ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি যুক্ত করা হয়েছে নতুন সুবিধা ‘ফ্রেন্ড বাবল’। নতুন সুবিধায় ভিডিওর নিচের বাঁ কোণে দেখা যাবে কোনো বন্ধু সেই ভিডিওতে লাইক দিয়েছেন কি না। চাইলে ওই বাবলে ট্যাপ করে বন্ধুর সঙ্গে প্রাইভেট চ্যাটে আলাপ শুরু করা যাবে।
এক বিবৃতিতে মেটা জানিয়েছে, বন্ধুদের লাইক দেখা সব সময়ই ফেসবুকের মূল অভিজ্ঞতার অংশ। আমরা এখন বাবলের মতো নতুন ফিচার তৈরি করছি, যা ব্যবহারকারীদের সেই পরিচিত অভিজ্ঞতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এরই মধ্যে ফেসবুকের র্যাঙ্কিং অ্যালগরিদম উন্নত করার ফলে ব্যবহারকারীদের ভিডিও দেখার সময় আগের বছরের তুলনায় ২০ শতাংশের বেশি বেড়েছে।
সূত্র: দ্য ভার্জ