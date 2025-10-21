আইফোনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপের নতুন ইন্টারফেস

আইফোনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপের নতুন ইন্টারফেস
অ্যাপলের নতুন আইওএস অপারেটিং সিস্টেমে থাকা সবচেয়ে বেশি আলোচিত ‘লিকুইড গ্লাস’ সুবিধার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের অ্যাপে নতুন ইন্টারফেস যুক্ত করছে হোয়াটসঅ্যাপ। নতুন এ সুবিধা চালু হলে আইফোন ব্যবহারকারীরা স্বচ্ছন্দে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করতে পারবেন। কাচের মতো স্বচ্ছ ও আলোর প্রতিফলনের মিশেলে তৈরি এই ইন্টারফেসকে হোয়াটসঅ্যাপের সাম্প্রতিক বছরগুলোর সবচেয়ে বড় দৃশ্যগত পরিবর্তন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
অ্যাপলের লিকুইড গ্লাস সুবিধায় ব্যবহার করা হয়েছে রিয়েল টাইম রেন্ডারিং ও ডায়নামিক রিঅ্যাকশন মুভমেন্ট প্রযুক্তি, যা ব্যবহারকারীর নড়াচড়া ও আলোর প্রতিফলন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। ফলে পর্দায় আলো, ছায়া ও গতির বাস্তব অনুভূতি তৈরি হয়, যা অ্যাপ ব্যবহারের অভিজ্ঞতাকে আরও স্বাভাবিক করে তোলে। কনটেক্সট মেনুর নকশাও নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। আর তাই ব্যবহারকারী যখন আইফোনের পর্দায় স্পর্শ করেন, তখন পর্দায় থাকা উপাদানগুলো দ্রুত সাড়া দেয়। বিষয়টি মাথায় রেখে লিকুইড গ্লাস সুবিধার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের অ্যাপে নতুন ইন্টারফেস যুক্ত করছে হোয়াটসঅ্যাপ।
হোয়াটসঅ্যাপের তথ্যমতে, উন্নত গ্রাফিকস ও রেন্ডারিং প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে নতুন ইন্টারফেসটি তৈরি করা হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপের আইওএস ২৫. ২৮. ৭৫ সংস্করণে সুবিধাটি ব্যবহার করা যাবে। এ বিষয়ে ডব্লিউএবেটাইনফো জানিয়েছে, নতুন ইন্টারফেসে রিফ্লেকটিভ প্রোপারটিক ও রিভ্যামড সিস্টেম কি–বোর্ড যুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি অ্যাপজুড়ে থাকা বাটনের নতুনভাবে নকশা করা হয়েছে, যেগুলো স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে ফ্লুইডের মতো অ্যানিমেশনে সাড়া দেয়। বর্তমানে এটি সীমিতসংখ্যক আইফোন ব্যবহারকারীর জন্য পরীক্ষামূলকভাবে উন্মুক্ত করা হয়েছে।
ডব্লিউএবেটাইনফোর তথ্যমতে, লিকুইড গ্লাস ইন্টারফেসটি সেপ্টেম্বর মাস থেকেই পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার কথা ছিল। এবার সুবিধাটি সীমিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সুবিধাটি সবার জন্য উন্মুক্ত করা হতে পারে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া