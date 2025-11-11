তাইপেতে পুরস্কার পেল বাংলাদেশের প্রাইডসিস ও রাইজআপ ল্যাবস
এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের মর্যাদাপূর্ণ সংগঠন অ্যাসোসিওর পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশের দুটি সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান। আজ মঙ্গলবার তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেতে অনুষ্ঠিত অ্যাসোসিও অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি ও গালা ডিনারে এই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এবারের আসরে ‘আউটস্ট্যান্ডিং ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন অর্গানাইজেশন’ বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে প্রাইডসিস আইটি এবং ‘ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট’ বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছে রাইজআপ ল্যাবস।
সম্মেলনের আজ দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার অ্যাওয়ার্ড নাইট অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট ও সম্মাননা সনদ তুলে দেন অ্যাসোসিওর চেয়ারম্যান ব্রায়ান সিন এবং অ্যাসোসিওর আজীবন সম্মানিত চেয়ারম্যান ও অ্যাওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ এইচ কাফি।
পুরস্কার পাওয়ার পর প্রাইডসিস আইটি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনোয়ার ইকবাল প্রথম আলোকে বলেন, ‘আউটস্ট্যান্ডিং ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন অর্গানাইজেশন বিভাগে পুরস্কার পেয়েছি। আমাদের জন্য এই পুরস্কার অনেক সম্মানের। তথ্যপ্রযুক্তিতে এক যুগের বেশি দেশে–বিদেশে কাজ করে যাচ্ছে প্রাইডসিস। এই পুরস্কার পাওয়ার পর আমাদের কাজের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।’
রাইজআপ ল্যাবসের এরশাদুল হক প্রথম আলোকে বলেন, ‘এই স্বীকৃতি রাইজআপ ল্যাবস এবং বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গর্বের একটি মুহূর্ত। আমরা বৈশ্বিক পরিসরে অর্থবহ পরিবর্তন আনতে এআই ও উদ্ভাবনের সীমানা আরও এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
বিভিন্ন শ্রেণিতে ৮৭টি পুরস্কার
অ্যাসোসিও পুরস্কার ২০২৫ তালিকায় ২৪টি দেশের ১১টি বিভাগে মোট ৮৭টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো:
অ্যাসোসিও আউটস্ট্যান্ডিং টেক কোম্পানি পুরস্কার: বিজনেস অনলাইন পাবলিক কোম্পানি লিমিটেড (থাইল্যান্ড), ইমার্ক প্রাইভেট লিমিটেড (নেপাল), ডিজিনিক্স প্রাইভেট লিমিটেড (শ্রীলঙ্কা), হ্যানকুক নেটওয়ার্কস (কোরিয়া প্রজাতন্ত্র), আলো টেকনোলজি গ্রুপ কোং, লিমিটেড (লাওস), ইপিএল প্রাইভেট লিমিটেড (পাকিস্তান), ইনফোপ্রো এসডিএন বিএইচডি (মালয়েশিয়া), এক্সিস্ট সফটওয়্যার ল্যাবস ইনক (ফিলিপাইন), এইচগিগা ইনকরপোরেটেড (তাইওয়ান) ও মিসা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (ভিয়েতনাম)।
অ্যাসোসিও আউটস্ট্যান্ডিং ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন অর্গানাইজেশন পুরস্কার: প্রাইডসিস আইটি লিমিটেড (বাংলাদেশ) মেট্রোপলিটন ওয়াটারওয়ার্কস অথরিটি (থাইল্যান্ড), মদন ভান্ডারী মেমোরিয়াল কলেজ (নেপাল) ইনক্লুসিভ মিডিয়া মনিটরিং প্রাইভেট লিমিটেড (শ্রীলঙ্কা), ডুসান ডিজিটাল ইনোভেশন (কোরিয়া প্রজাতন্ত্র), লায়লাল্যাব আইসিটি সলিউশন কোম্পানি লিমিটেড (লাওস), মিয়ানমার টেকনোলজিস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন পাবলিক কোম্পানি লিমিটেড (মিয়ানমার), টেক ইমপ্লিমেন্ট (পাকিস্তান), মালয়েশিয়া এভিয়েশন গ্রুপ (মালয়েশিয়া), কাওশিউং সিটি গভর্নমেন্ট (তাইওয়ান) ও ভিয়েতনাম এয়ারলাইনস (ভিয়েতনাম)।
অ্যাসোসিও ডিজিটাল গভর্নমেন্ট পুরস্কার: দ্য রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট (থাইল্যান্ড), নিনজা ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেড (নেপাল), গভপে (শ্রীলঙ্কা), এআই ব্যুরো, গেয়ংগি প্রাদেশিক সরকার (কোরিয়া প্রজাতন্ত্র), ডিপার্টমেন্ট অব ফিন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন টেকনোলজি, মিনিস্ট্রি অব ফিন্যান্স (লাওস), মালয়েশিয়া ডিজিটাল ইকোনমি করপোরেশন (মালয়েশিয়া), ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সেন্টার, নিউ তাইপেই সিটি গভর্নমেন্ট (তাইওয়ান) ও হ্যানয় সিটিস পিপল কমিটি (ভিয়েতনাম)।
অ্যাসোসিও ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট পুরস্কার: ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং, খোন কাইন ইউনিভার্সিটি (থাইল্যান্ড), রাইজআপ ল্যাবস (বাংলাদেশ), ওয়ার্ডপ্রেস নেপাল কমিউনিটি (নেপাল), ইএসওএফটি ইউনি (প্রাইভেট) লিমিটেড (শ্রীলঙ্কা), থার্মোফিশার সায়েন্টিফিক কোরিয়া (কোরিয়া প্রজাতন্ত্র), এসটিআই মিয়ানমার কলেজ (মিয়ানমার), রেহান স্কুল (পাকিস্তান), আইভার্সন অ্যাসোসিয়েটস (মালয়েশিয়া), মাইক্রোসোর্সিং ফিলিপাইনস ইনকরপোরেটড (ফিলিপাইন), সার্ভিস সিস্টেমস টেকনোলজি সেন্টার অব দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (তাইওয়ান) ও টন ডুক থাং ইউনিভার্সিটি (ভিয়েতনাম)।
অ্যাসোসিও হেলথটেক পুরস্কার: ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন, চিয়াং মাই ইউনিভার্সিটি (থাইল্যান্ড), আইসিপি টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড (শ্রীলঙ্কা), মিয়ানকেয়ার টেলিমেডিসিন (মিয়ানমার), নুবিট সফটওয়্যার (প্রাইভেট) লিমিটেড (পাকিস্তান), এলএসি মেডিকেল সাপ্লাইস (মালয়েশিয়া) ইমেডট্যাক কোম্পানি লিমিটেড (তাইওয়ান) ও ভিনমেক হেলথকেয়ার সিস্টেম (ভিয়েতনাম)।
অ্যাসোসিও সাইবার সিকিউরিটি পুরস্কার: ব্যাংকক এয়ারওয়েজ পাবলিক কোম্পানি লিমিটেড (থাইল্যান্ড), ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারস অ্যাসোসিয়েশন অব নেপাল (নেপাল), ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর কম্পিউটার সিকিউরিটি ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম, শ্রীলঙ্কা (শ্রীলঙ্কা), মার্কঅ্যানি (কোরিয়া প্রজাতন্ত্র), সাইবারাস সোল কোম্পানি লিমিটেড (লাওস), গোল্ডেন মিয়ানমার এপেক্স কোম্পানি লিমিটেড (মিয়ানমার), এসএনএসকাইস প্রাইভেট লিমিটেড (পাকিস্তান), এলজিএমএস বিইআরএইচএডি (মালয়েশিয়া), সাইক্রাফ্ট টেকনোলজি (তাইওয়ান) ও কুয়াং ট্রুং সফটওয়্যার সিটি ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ভিয়েতনাম)।
অ্যাসোসিও ইএসজি পুরস্কার: ডিপার্টমেন্ট অব ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (থাইল্যান্ড), সম্পাত ইনফরমেশন টেকনোলজি সলিউশনস (শ্রীলঙ্কা), এলজি সিএনএস (কোরিয়া প্রজাতন্ত্র), ওয়ান মিরাকলস প্রোভাইড ডিজিটাল অ্যান্ড আইসিটি ইনডিভিজুয়ালস এন্টারপ্রাইজ (লাওস), আইসিটি জোন ভেঞ্চারস বিইআরএইচএডি (মালয়েশিয়া), এম-পাওয়ার ইনফরমেশন কোম্পানি লিমিটেড (তাইওয়ান) ও দ্য প্যান গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (ভিয়েতনাম)।
অ্যাসোসিও স্টার্ট-আপ পুরস্কার: রাভিস টেকনোলজি কোম্পানি লিমিটেড (থাইল্যান্ড), এডুটেক ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড (নেপাল), ফুয়েলব্যাক এশিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (শ্রীলঙ্কা), ভেসল এআই কোরিয়া (কোরিয়া প্রজাতন্ত্র), ইজি গোল্ড বাই খামফুভং (লাওস), জেড মিডিয়া টেকনোলজিস (পাকিস্তান), ট্যালেন্ট ইন মোশন (মালয়েশিয়া), এআইথ্রি.কো (তাইওয়ান) ও জেটপে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (ভিয়েতনাম)।
অ্যাসোসিও এআই সার্ভিস প্রোভাইডার পুরস্কার: এসটেলিজেন্স কোম্পানি লিমিটেড (থাইল্যান্ড), ব্লুচিপ টেকনোলজিস এশিয়া (প্রাইভেট) লিমিটেড (শ্রীলঙ্কা), মিরা অ্যাসেট সিকিউরিটিজ (কোরিয়া প্রজাতন্ত্র), নির্বাসফট প্রাইভেট লিমিটেড (মিয়ানমার), ফায়েড্রা সলিউশনস (পাকিস্তান), পিনসি টেকনোলজি (মালয়েশিয়া), তাইওয়ান এআই ক্লাউড (তাইওয়ান) ও এফপিটি স্মার্ট ক্লাউড (ভিয়েতনাম)।
অ্যাসোসিও গ্লোবাল বিজনেস সার্ভিস পুরস্কার: সোমাপা ইনফরমেশন টেকনোলজি পাবলিক কোম্পানি লিমিটেড (থাইল্যান্ড), আনলিমিটেড টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড (নেপাল), আইটিসিএন ক্লোইট (কোরিয়া প্রজাতন্ত্র), ডেথ্রি বিজনেস সার্ভিসেস (মালয়েশিয়া), উইঅ্যাডভান্স টেকনোলজি কোম্পানি (তাইওয়ান) ও এফপিটি করপোরেশন (ভিয়েতনাম)।
অ্যাসোসিওর আজীবন সম্মানিত চেয়ারম্যান ও অ্যাওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ এইচ কাফি বলেন, ‘এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের ডিজিটাল অর্থনীতিতে আমাদের কাজের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়ে আমরা গর্বিত। এটি দীর্ঘদিনের পরিশ্রম ও উদ্ভাবনের ফল। এই সম্মান আমাদের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে। দক্ষ প্রযুক্তিবিদদের শ্রম ও নৈতিক কাজই সাফল্যের মূল ভিত্তি। প্রযুক্তি তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা মানুষের জীবনমান উন্নত করে।’
প্রসঙ্গত, অ্যাসোসিও হলো এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চলের ২৪টি দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সংগঠনগুলোর একটি মঞ্চ, যা ১৯৮৪ সালে যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) বাংলাদেশ থেকে অ্যাসোসিওর সদস্য হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছে।