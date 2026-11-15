উইন্ডোজ ১১ ব্যবহারের কিছু শর্টকাট
উইন্ডোজ ১১ ব্যবহারকারীদের জন্য কি–বোর্ড শর্টকাট একটি বড় সুবিধা। এটি কাজের গতি বাড়িয়ে দেয়। প্রতিদিনের কম্পিউটিং সহজ করতে কিছু প্রয়োজনীয় শর্টকাট জেনে রাখা ভালো।
Ctrl + A: সব তথ্য বা ফন্ট একসঙ্গে নির্বাচন করতে।
Ctrl + C বা Ctrl + Insert: নির্বাচিত লেখা বা ছবি কপি করার জন্য।
Ctrl + V বা Shift + Insert: কপি করা বস্তু অন্য কোথাও পেস্ট করতে।
Ctrl + X: কোনো ফাইল বা লেখা কাট করে সরিয়ে নিতে।
Ctrl + Z: কাজের ভুল সংশোধনে আগের অবস্থায় ফিরতে।
Ctrl + Y: বাতিল করা কাজ পুনরায় ফিরিয়ে আনতে।
Ctrl + N: ফাইল এক্সপ্লোরার চালু থাকলে একই ফোল্ডার পাথে নতুন উইন্ডো খোলা।
Windows key + F1: উইন্ডোজ–সংক্রান্ত সাহায্যের জন্য বিং সার্চ।
Alt + F4: বর্তমানে চালু থাকা অ্যাপ বা উইন্ডো সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করা।
Alt + Tab: সচল একাধিক অ্যাপ বা উইন্ডোর মধ্যে সহজে আনাগোনা করা।
Shift + Delete: ফাইল রিসাইকেল বিন ছাড়াই স্থায়ীভাবে মুছে ফেলা।
সূত্র: সিনেট