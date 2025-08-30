আইফোনের যে সুবিধা ব্যবহার করা যাবে অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে
আইওএস অপারেটিং সিস্টেমে চলা আইফোনের বেশ কিছু সুবিধা ব্যবহার করা যায় না অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চলা স্মার্টফোনে। আবার অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চলা স্মার্টফোনের বিভিন্ন সুবিধা ব্যবহার করা যায় না আইফোনে। তাই মাঝেমধ্যেই একে অপরের তৈরি বিভিন্ন সুবিধার আদলে নিজেদের অপারেটিং সিস্টেমে নতুন সুবিধা যুক্ত করে গুগল ও অ্যাপল। এরই ধারাবাহিকতায় এবার আইওএস অপারেটিং সিস্টেমের ‘কন্টাক্ট পোস্টার’-এর আদলে ‘কলিং কার্ড’ নামের সুবিধা গুগলের ফোন অ্যাপে যুক্ত করেছে গুগল।
গুগলের ফোন অ্যাপে যুক্ত হওয়া কলিং কার্ড সুবিধার মাধ্যমে ইনকামিং ফোনকলের সময় পর্দায় ফোনকল করা ব্যক্তির বড় ছবি দেখার পাশাপাশি পছন্দমতো ফন্ট ও রঙে বিভিন্ন তথ্য দেখা যাবে। ফলে চলতি পথেও ফোনকল করা ব্যক্তিদের ছবি ও তথ্য বর্তমানের তুলনায় ভালোভাবে দেখার সুযোগ মিলবে। অ্যান্ড্রয়েডের ম্যাটেরিয়াল থ্রি এক্সপ্রেসিভ ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজের অংশ হিসেবে ফোন অ্যাপে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে জানিয়েছে গুগল।
গুগলের তথ্যমতে, কলিং কার্ড সুবিধা ধাপে ধাপে চালু করা হবে। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সব স্মার্টফোনে সুবিধাটি চালু হতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। সুবিধাটি চালু হলে ফোন অ্যাপের হোম ট্যাবে কলিং কার্ড সুবিধা চালুর একটি বার্তা দেখা যাবে এবং সেখান থেকেই ব্যবহারকারীরা সরাসরি বিভিন্ন কন্টাক্টের কলিং কার্ড তৈরি করতে পারবেন। চাইলে কন্টাক্টস অ্যাপ থেকেও সুবিধাটি ব্যবহার করা যাবে। প্রতিটি কন্টাক্টের জন্য আলাদাভাবে কার্ড তৈরি করতে হবে।
গুগলের তথ্যমতে, স্মার্টফোনে সংরক্ষণ করা প্রতিটি কন্টাক্টের জন্য আলাদাভাবে কলিং কার্ড তৈরি করতে হবে। কলিং কার্ড শুধু ব্যবহারকারীদের ফোনে সংরক্ষণ করা থাকায় তা নিরাপদে ব্যবহার করা যাবে। ফোনের ক্যামেরায় নতুন ছবি তোলার পাশাপাশি গ্যালারি বা গুগল ফটোজ থেকে ছবি নির্বাচন করেও কলিং কার্ড তৈরি করা যাবে। ফলে ব্যবহারকারীরা সহজেই প্রতিটি কন্টাক্টের জন্য কলিং কার্ড তৈরি করতে পারবেন।
সূত্র: দ্য ভার্জ