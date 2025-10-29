প্রযুক্তি

ডিজিটাল ইকোসিস্টেম তৈরি করতে চায় আকিজ রিসোর্স

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন আকিজ ইনফোটেকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জি এম কামরুল হাসানপ্রথম আলো

বাংলাদেশে ডিজিটাল ইকোসিস্টেম তৈরি করতে চায় আকিজ রিসোর্স। এরই মধ্যে নিজস্ব ডেটা সেন্টার এবং সফটওয়্যার তৈরির মাধ্যমে তারা গ্রাহক এবং সরবরাহকারীদের নিরবচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত করেছে এবং পয়েন্ট অব সেল সিস্টেম গড়ে তুলেছে। আজ বুধবার রাজধানীর গুলশানের বীর উত্তম মীর শওকত সড়কে অবস্থিত আকিজ হাউসে আয়োজিত ‘প্রচলিত থেকে স্মার্ট: আকিজ রিসোর্স ডিজিটাল রূপান্তরের নেতৃত্ব দিচ্ছে’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

অনুষ্ঠানে আকিজ গ্রুপের সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান আইবস লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এস কে মো. জায়েদ বিন রশিদ বলেন, অটোমেশন শুধু কাজের গতিই বাড়ায় না, এটি মানবসম্পদের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও কমায়। বিশেষ করে আর্থিক এবং উৎপাদন খাতে অটোমেশনের বহুমাত্রিক প্রয়োগ উৎপাদনশীলতা কয়েক গুণ বাড়াতে সাহায্য করেছে, যা সরাসরি জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। এমন সব সফটওয়্যার ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছে, যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে সহজে ডিজিটাল লেনদেন এবং অ্যাকাউন্টিং ব্যবস্থাপনা করতে সাহায্য করছে।

আকিজ ইনফোটেকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জি এম কামরুল হাসান বলেন, ‘দেশের বেসরকারি প্রযুক্তি খাত নিয়ে আমরা কাজ করছি। আমরা এখন আর কেবল সফটওয়্যার বা যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী নয়, এখন দেশের সামগ্রিক ডিজিটাল ইকোসিস্টেমের স্থপতি। বিভিন্ন উদ্ভাবনী সমাধান, ডেটা নিরাপত্তা ও অটোমেশনের ওপর গুরুত্বারোপ বাংলাদেশকে একটি প্রকৃত ডিজিটাল অর্থনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছি।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন আকিজ রিসোর্সের চিফ ডিজিটাল ও ইনোভেশন অফিসার মো. ফিরোজ কবির ও আইবস লিমিটেডের চিফ সেলস অফিসার শাহেদ ইকবাল। আকিজ গ্রুপের ডিজিটাল ও স্মার্ট অফিস ম্যানেজমেন্ট ও এন্টারপ্রাইজ টেকনোলজির উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরেন তাঁরা।

