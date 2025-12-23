একাধিক অ্যাকাউন্টে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহারের ৭ নিরাপত্তাঝুঁকি

একাধিক অ্যাকাউন্টে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহারের ৭ নিরাপত্তাঝুঁকি
মনে রাখার সুবিধার জন্য অনেকেই সব মাধ্যম বা প্ল্যাটফর্মে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেন। কিন্তু এ অভ্যাসই হতে পারে ভয়াবহ নিরাপত্তাঝুঁকির কারণ। প্রযুক্তিবিশেষজ্ঞদের মতে, এ অভ্যাস ব্যবহারকারীর ডিজিটাল নিরাপত্তাকে মারাত্মক ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে। সব প্ল্যাটফর্মে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহারের সাত নিরাপত্তাঝুঁকি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।
১. একটি অ্যাকাউন্টে ত্রুটি হলে অন্য অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা বিঘ্নের আশঙ্কা
কোনো একটি অ্যাপ বা অনলাইন সেবার নিরাপত্তাব্যবস্থায় ত্রুটি হলে বা পাসওয়ার্ড ফাঁস হলে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহারের কারণে সাইবার অপরাধীরা খুব সহজেই অন্যান্য অ্যাকাউন্টেও প্রবেশ করতে পারে। ফলে ব্যবহারকারীদের অজান্তেই তাঁদের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে সাইবার অপরাধীরা।
২. ই-মেইল অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ
ই–মেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশাধিকার পেলে হামলাকারীরা অন্যান্য সেবার পাসওয়ার্ড পুনরুদ্ধারের সুযোগ পায়। ফলে ধাপে ধাপে ব্যবহারকারীর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, কেনাকাটা বা আর্থিক সেবার নিয়ন্ত্রণও হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।
৩. আর্থিক লেনদেন ও ব্যক্তিগত তথ্য ঝুঁকিতে
অনলাইন কেনাকাটা বা ব্যাংকিং সেবায় একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করলে অননুমোদিত লেনদেন, আর্থিক তথ্য ফাঁস কিংবা অর্থ আত্মসাতের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।
৪. ফাঁস হওয়া পাসওয়ার্ডের অপব্যবহার
সাইবার অপরাধীরা সাধারণত স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির মাধ্যমে ফাঁস হওয়া পাসওয়ার্ড বিভিন্ন জনপ্রিয় সাইটে পরীক্ষা করে। ফলে একই পাসওয়ার্ড থাকলে অল্প সময়ের মধ্যেই একাধিক অ্যাকাউন্ট আক্রান্ত হতে পারে।
৫. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতারণার ঝুঁকি
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট দখল হলে ভুয়া পরিচয়ে বার্তা পাঠানো, পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রতারণা বা অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।
৬. গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও পড়তে পারে বিপদে
ব্যক্তিগত ও অফিসের কাজে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহারের ফলে ব্যক্তিগত কোনো নিরাপত্তাত্রুটি থেকেই কর্মস্থলের ই-মেইল, গুরুত্বপূর্ণ নথি কিংবা অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশের ঝুঁকি তৈরি হয়।
৭. অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধারে সমস্যা
একাধিক অ্যাকাউন্ট একসঙ্গে আক্রান্ত হলে সেগুলো পুনরুদ্ধার করতে বাড়তি সময় ও সতর্কতা প্রয়োজন হয়। ফলে অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধারে সমস্যা হয়।
