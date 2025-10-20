প্রযুক্তি

পাসওয়ার্ড ভুলে যাওয়া ব্যবহারকারীদের জন্য গুগলের নতুন নিরাপত্তা–সুবিধা

আহসান হাবীব
গুগল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড ভুলে যাওয়া ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন নিরাপত্তা–সুবিধা চালু করেছে গুগলছবি: গুগল

গুগল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে জিমেইল, গুগল ফটোজ, ড্রাইভ, ম্যাপস, ইউটিউবসহ গুগলের বিভিন্ন পরিষেবা ব্যবহার করতে হয়। আর তাই গুগল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড বা গুগল অ্যাকাউন্টে ব্যবহৃত জিমেইল ঠিকানা ভুলে গেলে নিয়মিত কাজে ব্যাঘাত ঘটার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের জটিলতার মুখোমুখি হন অনেকে। আর তাই গুগল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড ভুলে যাওয়া ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন নিরাপত্তা–সুবিধা চালু করেছে গুগল। ‘রিকভারি কন্ট্যাক্টস’ নামের এই সুবিধা কাজে লাগিয়ে ব্যবহারকারীরা সহজেই নিজেদের গুগল অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারবেন।

গুগল জানিয়েছে, রিকভারি কন্ট্যাক্টস সুবিধা চালুর ফলে ব্যবহারকারীরা নিজেদের পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য আগে থেকেই পরিবারের সদস্য বা বিশ্বস্ত বন্ধুর নাম যুক্ত করতে পারবেন। পরবর্তী সময়ে পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে সেই ব্যক্তি পরিচয় নিশ্চিত করতে সহায়তা করবেন। এর ফলে গুগলের প্রচলিত যাচাইকরণ পদ্ধতি ব্যর্থ হলেও অ্যাকাউন্টে পুনরায় প্রবেশ করা যাবে।

গুগলের তথ্যমতে, রিকভারি কন্ট্যাক্টস মূলত প্রচলিত যাচাইকরণ ব্যবস্থার একটি পরিপূরক নিরাপত্তাস্তর হিসেবে কাজ করবে। কেউ যদি ফোন হারিয়ে ফেলেন এবং এসএমএসের মাধ্যমে ওয়ান টাইম কোড পাওয়া সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে রিকভারি কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে পরিচয় নিশ্চিত করা যাবে। পরিচয় নিশ্চিতের জন্য গুগল থেকে একটি বিশেষ কোড পাঠানো হবে, যা ব্যবহারকারী নির্ধারিত ব্যক্তির সঙ্গে শেয়ার করবেন। এরপর সেই ব্যক্তি ই–মেইল বা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর পরিচয় নিশ্চিত করবেন।

নতুন এই সুবিধা চালুর বিষয়ে গুগল জানিয়েছে, অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করাই রিকভারি কন্ট্যাক্টস সুবিধা চালুর মূল উদ্দেশ্য। সুবিধাটি চলমান নিরাপত্তাব্যবস্থারই অংশ। নতুন এই নিরাপত্তা–সুবিধা ব্যবহারকারীদের জন্য খুবই কার্যকর হতে পারে। পর্যায়ক্রমে সব গুগল অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারীর জন্য সুবিধাটি চালু করা হবে।

সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

