টিউটোরিয়াল: পর্ব–৪৪
ক্যামেরায় মুখ মিললেই কি আপনি সন্দেহভাজন
একটি ক্যামেরা আপনার মুখের সঙ্গে কোনো তালিকাভুক্ত ছবির মিল পেয়েছে, এতেই কি আপনার পরিচয় নিশ্চিত হয়ে গেল? বাস্তবে মুখ শনাক্তকরণ প্রযুক্তি ভুল করতে পারে। আর সেই ভুলের প্রভাব পড়তে পারে একজন নিরপরাধ মানুষের ওপর।
ফেস রিকগনিশন বা মুখ শনাক্তকরণ প্রযুক্তিতে মানুষের মুখের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে একটি ডিজিটাল নমুনা তৈরি করা হয়। পরে নতুন ছবির সঙ্গে সেটি মিলিয়ে সম্ভাব্য পরিচয় নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়। মুঠোফোন আনলক, বিমানবন্দর ও নিরাপত্তাব্যবস্থায় এ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। নাবিলা (ছদ্মনাম) একটি শপিং মলে ঢোকার সময় ক্যামেরার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। সফটওয়্যার তার মুখের সঙ্গে একটি তালিকাভুক্ত ছবির মিল দেখাল; কিন্তু সেটি সত্যিই সঠিক কি না, তা যাচাই করা জরুরি।
যুক্তরাষ্ট্রের এনআইএসটির গবেষণায় দেখা গেছে, ছবির আলো ও মানের পাশাপাশি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে মুখ শনাক্তকরণের নির্ভুলতায় পার্থক্য থাকতে পারে। অনুমতি ছাড়া মুখের ছবি সংগ্রহও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার জন্য উদ্বেগের বিষয়।
নাগরিক হিসেবে কী জানবেন?
কোথায় আপনার মুখের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, জানুন।
সন্দেহজনক শনাক্তকরণ হলে মানবিক যাচাই দাবি করুন।
ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহারের নিয়ম সম্পর্কে সচেতন থাকুন।
যন্ত্রের মিল আর মানুষের পরিচয় এক নয়। ভুল হলে দায় নেবে কে—সেই প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ।
লেখক: টেক ব্লগার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর