পুরোনো আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য সুখবর
আগামী মঙ্গলবার নতুন আইফোন উন্মোচনের ঘোষণা দিতে যাচ্ছে অ্যাপল। তবে এর পাশাপাশি পুরোনো একাধিক মডেলের আইফোন ব্যবহারকারীর জন্যও থাকছে নতুন খবর। বহুল আলোচিত আইওএস ২৬ উন্মুক্তের আগে অ্যাপল শেষবারের মতো আইওএস ১৮ অপারেটিং সিস্টেমের নতুন সংস্করণ আনতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফলে একাধিক পুরোনো মডেলের আইফোনে নতুন সংস্করণের আইওএস ব্যবহার করা যাবে।
প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল, আইওএস ১৮.৬ হবে এই সংস্করণের শেষ আপডেট। কিন্তু নিরাপত্তার ঝুঁকি বিবেচনা করে আইওএস ১৮.৭ নামে আরও একটি সংস্করণ উন্মোচনের প্রস্তুতি নিয়েছে অ্যাপল। প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট ম্যাকরিউমার্স জানিয়েছে, আইওএস ২৬ উন্মুক্তের দিনই আসতে পারে আইওএস ১৮.৭। তবে এতে নতুন কোনো সুবিধা যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, মূলত নিরাপত্তা দুর্বলতা দূর করতেই সংস্করণটি প্রকাশ করবে অ্যাপল। আইওএস ১৮.৭ সংস্করণটি আইফোন এক্সএস, আইফোন এক্সএস ম্যাক্স ও আইফোন এক্সআরে ব্যবহার করা যাবে।
উন্মুক্তের আগেই আইফোন ১৭ প্রো মডেলের বিভিন্ন কারিগরি তথ্য অনলাইনে ফাঁস হয়েছে। ফাঁস হওয়া তথ্যে কয়েকটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। জানা গেছে, আইফোনটির পেছনের ক্যামেরার বিন্যাসে বড় পরিবর্তন আসতে পারে। তবে তিনটি ক্যামেরার অবস্থান আগের মতোই থাকবে। এ ছাড়া ম্যাগসেফ চার্জিংয়ের অংশে আগের বৃত্তাকার নকশার পরিবর্তে বড় একটি আয়তাকার চিহ্ন যুক্ত হতে পারে। ফোনটির জন্য একটি স্বচ্ছ কেসও আনতে পারে অ্যাপল।
অ্যাপলের তথ্যমতে, আইফোন ১১ থেকে পরবর্তী মডেলের সব আইফোনে ব্যবহার করা যাবে আইওএস ২৬। এ ছাড়া নতুন আসতে যাওয়া আইফোন ১৭ সিরিজে আইওএস ২৬ প্রি–ইনস্টল অবস্থায় থাকবে। আইওএস ২৬ সংস্করণে যুক্ত করা হবে লিকুইড কাচের মতো নকশার নতুন ইউআই।
সূত্র: নিউজ১৮