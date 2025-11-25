একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারীদের জন্য সুখবর

একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারীদের জন্য সুখবর
অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন স্মার্টফোনে একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেন। ফলে ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক কাজে ব্যস্ত থাকার সময় গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য এলে সময়মতো তা জানা সম্ভব হয় না। এ সমস্যা সমাধানে একই স্মার্টফোনে একসঙ্গে দুটি হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের সুযোগ চালু করতে যাচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা। এরই মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপের সর্বশেষ বেটা সংস্করণে নতুন এ সুবিধার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখছে প্রতিষ্ঠানটি।
হোয়াটসঅ্যাপের বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান ডব্লিউআবেটাইনফো জানিয়েছে, বহুল প্রতীক্ষিত এই সুবিধার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু হয়েছে এবং ধীরে ধীরে আরও ব্যবহারকারী এর আওতায় আসবেন। বেটা সংস্করণে হোয়াটসঅ্যাপের সেটিংসে ‘অ্যাকাউন্ট লিস্ট’ নামে নতুন একটি সেকশন দেখা গেছে। এখান থেকেই ব্যবহারকারী সহজে নতুন অ্যাকাউন্ট যুক্ত করতে পারবেন। এ সুবিধা ব্যবহারের জন্য আলাদা কোনো অ্যাপ ইনস্টল করতে হবে না।
ডব্লিউআবেটাইনফোর তথ্য মতে, নতুন এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে প্রাথমিকভাবে একই স্মার্টফোনে দুটি হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে, যার একটি হবে ব্যবহারকারীর বর্তমান অ্যাকাউন্ট। অন্য স্মার্টফোনে ব্যবহৃত অ্যাকাউন্ট কিউআর কোড স্ক্যান করে ‘কম্প্যানিয়ন অ্যাকাউন্ট’ হিসেবে যুক্ত করতে হবে। এই পদ্ধতি ব্যবহারকারীদের জন্য সুবিধাজনক হলেও ভুয়া অ্যাকাউন্ট তৈরির আশঙ্কা থেকে যায়। তবে বার্তা মূল অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সমন্বিত রাখার মাধ্যমে সেই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দুটি অ্যাকাউন্টই সম্পূর্ণ আলাদা পরিচয়ে কাজ করবে। চ্যাট হিস্ট্রি, নোটিফিকেশন ও বার্তা সবকিছুই পৃথক থাকবে। কোন অ্যাকাউন্টে বার্তা এসেছে তা বোঝাতে অ্যাপটিতে পৃথক লেবেল বা চিহ্ন যুক্ত করা হতে পারে।
ধারণা করা হচ্ছে, একই ফোনে দুটি হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের সুবিধা যুক্ত হলে হোয়াটসঅ্যাপের প্রোফাইল অপশনে একটি ‘পপআপ’ মেনু দেখা যাবে। মেনুতে থাকা পছন্দের অ্যাকাউন্ট নির্বাচন করলেই দ্রুত অ্যাকাউন্ট পরিবর্তন হয়ে যাবে। ফলে একই সঙ্গে দুটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের সুযোগ মিলবে।
সূত্র: নিউজ১৮