আইফোনের আদলে অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনেও আসতে পারে ইমার্জেন্সি লাইভ ভিডিও–সুবিধা
স্মার্টফোন এখন শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, জরুরি মুহূর্তে নির্ভরযোগ্য সহায়ক সরঞ্জামও। দুর্ঘটনা বা বিপদের সময় ব্যবহারকারীরা ফোনের মাধ্যমে যেমন দ্রুত প্রিয়জনদের খবর দিতে পারেন, তেমনি সরাসরি জরুরি সেবায় যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এরই মধ্যে ‘ইমার্জেন্সি এসওএস লাইভ ভিডিও’–সুবিধা চালু করেছে অ্যাপল। গুগলও তাদের পিক্সেল ফোনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ির দুর্ঘটনা শনাক্তকরণ, সেফটি চেক ও সংকটকালীন সতর্ক বার্তা পাঠানোর মতো সুবিধা চালু করেছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হতে পারে আইফোনের মতোই জরুরি সেবায় লাইভ ভিডিও পাঠানোর সুবিধা।
গত বছর ইমার্জেন্সি এসওএস লাইভ ভিডিও–সুবিধা চালু করে অ্যাপল। এ সুবিধার মাধ্যমে জরুরি সেবাকর্মীরা প্রয়োজনে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির আইফোনের ক্যামেরা চালু করে ঘটনাস্থলের সরাসরি ভিডিও বা ছবি দেখতে পারেন। ব্যবহারকারীর পক্ষে এসব ভিডিও বা ছবি সংরক্ষণ করা সম্ভব না হলেও জরুরি সেবাকর্মীরা সংরক্ষণ করতে পারেন। প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট অ্যান্ড্রয়েড অথরিটি জানিয়েছে, গুগল প্লে সার্ভিসের সর্বশেষ বেটা সংস্করণে সম্প্রতি বেশ কিছু নতুন কোড শনাক্ত করা হয়েছে। সেখানে লেখা রয়েছে, ‘শেয়ার লাইভ ভিডিও’ ও ‘ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস উইল ইউজ ইয়োর ক্যামেরা টু ভিউ দিস ইমার্জেন্সি।’ এতে ধারণা করা হচ্ছে, অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরাও শিগগির জরুরি সেবার সঙ্গে সরাসরি লাইভ ভিডিও শেয়ার করার সুযোগ পাবেন।
অ্যান্ড্রয়েড ফোনে জরুরি মুহূর্তে লাইভ ভিডিও–সুবিধা চালুর বিষয়ে এখনো গুগলের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। এই সুবিধা সব অ্যান্ড্রয়েড ফোনে চালু হবে, না শুধু গুগলের পিক্সেল ফোনে সীমাবদ্ধ থাকবে, সেটিও পরিষ্কার নয়।
প্রসঙ্গত, বর্তমানে গুগলের পিক্সেল ফোনে সীমিত পর্যায়ে জরুরি ভিডিও ধারণের সুবিধা চালু রয়েছে। এই সুবিধায় সর্বোচ্চ ৪৫ মিনিট পর্যন্ত ভিডিও ধারণ করার পর ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে ভিডিওর লিংক স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত জরুরি নম্বরে পাঠানো যায়। তবে অ্যাপলের মতো সরাসরি জরুরি সেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা লাইভ ভিডিও স্ট্রিমিং করতে পারেন না।
সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে