ভিডিও তৈরির অ্যাপ সোরা বন্ধ করছে ওপেনএআই
ভিডিও তৈরির বহুল আলোচিত অ্যাপ ‘সোরা’ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওপেনএআই। গত বছর জাঁকজমকভাবে চালু হওয়া এই অ্যাপের মাধ্যমে সৃজনশীল টুলস ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমভিত্তিক সেবায় বিস্তারের পরিকল্পনা ছিল প্রতিষ্ঠানটির। তবে পরিবর্তিত কৌশলগত অগ্রাধিকার ও বাড়তে থাকা ব্যয়ের চাপ বিবেচনায় নিয়ে সেই উদ্যোগ থেকে সরে আসছে তারা।
এক বিবৃতিতে ওপেনএআই জানিয়েছে, কম্পিউটিং সক্ষমতার চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। এ পরিস্থিতিতে সোরা–সংক্রান্ত গবেষণা দলকে ‘ওয়ার্ল্ড সিমুলেশন’ প্রযুক্তি উন্নয়নে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির মতে, এই গবেষণার লক্ষ্য এমন রোবোটিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন, যা ভবিষ্যতে মানুষের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন শারীরিক কাজ সম্পাদনে সহায়ক হবে। একই সঙ্গে উচ্চ ব্যয়সম্পন্ন পণ্য পরিচালনায় বাস্তবসম্মত সমন্বয় আনার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছে তারা।
চ্যাটজিপিটির পর ওপেনএআইয়ের প্রথম স্বতন্ত্র অ্যাপ ছিল সোরা। গত সেপ্টেম্বরে চালুর পর অল্প সময়ের মধ্যেই আইফোনের অ্যাপ স্টোরে শীর্ষ অবস্থানে উঠে আসে অ্যাপটি। তবে জনপ্রিয়তা পাওয়ার পাশাপাশি শুরু থেকেই অ্যাপটি মেধাস্বত্ব ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা–সংক্রান্ত বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। আধেয় (কনটেন্ট) নির্মাতারা অভিযোগ করেন, তাদের মেধাস্বত্ব এবং ব্যক্তির চেহারা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে না। সমালোচকদের একাংশের মতে, প্ল্যাটফর্মটি ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে পড়া এবং নিম্নমানের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর কনটেন্ট বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়িয়েছে।
গত ডিসেম্বরে ডিজনির সঙ্গে একটি চুক্তি করে ওপেনএআই, যার আওতায় ব্যবহারকারীরা সোরা প্ল্যাটফর্মে ডিজনির চরিত্র ব্যবহার করে ভিডিও তৈরির সুযোগ পান। তবে সাম্প্রতিক কৌশলগত পরিবর্তনের ফলে ওই চুক্তি আর এগোচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে।
এক বিবৃতিতে ডিজনির মুখপাত্র বলেন, ‘ওপেনএআইয়ের সিদ্ধান্তকে আমরা সম্মান করি। নতুন প্রযুক্তিকে দায়িত্বশীলভাবে গ্রহণ এবং আধেয় নির্মাতাদের অধিকার সুরক্ষিত রেখে দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর নতুন উপায় খুঁজতে আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাব।’
সূত্র: সিএনএন