বিদেশগামী নাগরিকদের মাইগভ ছাড়া অন্য ওয়েবসাইট পরিহারের পরামর্শ

বিদেশগামী নাগরিকদের মাইগভ ছাড়া অন্য ওয়েবসাইট পরিহারের পরামর্শ
বিদেশগামী বাংলাদেশি নাগরিকদের আইনসংগত অভিবাসনপ্রক্রিয়াকে সহজ, দ্রুত ও স্বচ্ছ করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রামের মাইগভ (https://www.mygov.bd) ওয়েব পোর্টালের আওতায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনলাইন অ্যাপোস্টিল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যার মাধ্যমে বিদেশগামী বাংলাদেশি নাগরিকেরা ঘরে বসেই প্রয়োজনীয় পাবলিক ডকুমেন্ট ও বিভিন্ন ধরনের সনদ অনলাইনে সত্যায়ন করতে পারছেন। এটুআই আজ শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য দিয়েছে।
অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্যোগে চালু হওয়া এই সেবার ফলে ব্যাপকভাবে সময়, অর্থ ও শ্রম সাশ্রয় হচ্ছে এবং গত ১১ মাসে প্রায় ১৭ লাখ আবেদন নিষ্পত্তি হওয়ার মাধ্যমে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকে পৌঁছেছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করা যাচ্ছে যে একটি অসাধু চক্র ‘অ্যাপোস্টিল সনদ’ জালিয়াতির মাধ্যমে প্রতারণামূলক কার্যক্রম চালিয়ে এ সেবার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে তারা সরকার ব্যবহৃত ডোমেইনের অনুরূপ একাধিক জাল ডোমেইন ব্যবহার করছে। এরই মধ্যে এমন দুটি জাল সনদপত্রসহ ওয়েবসাইট শনাক্ত হয়েছে, যার সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট (https://apostillemygovbd.news/.application-details/.7020251029) ও (https://apostille-mygovbd.com/)।
এ ধরনের জাল ডোমেইন বন্ধ করা ও জালিয়াত চক্রের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে গত আগস্ট মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশ পুলিশ বরাবর চিঠি পাঠানোর ফলে জাল ডোমেইনগুলোর মধ্যে এই দুটি ওয়েবসাইট (https://apostile.mygov-bd.com/) ও (https://apostiller-bd.com/) বন্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি জালিয়াতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে ও অন্যান্য জাল ডোমেইন অবিলম্বে বন্ধ করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
এসব প্রতারণামূলক তৎপরতা বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া পাবলিক ডকুমেন্টগুলোর গ্রহণযোগ্যতা ও নাগরিকদের আইনসংগত অভিবাসনপ্রক্রিয়াকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে। তাই এ বিষয়ে এই ওয়েবসাইট (https://www.mygov.bd/) ছাড়া সন্দেহজনক কোনো লিংক বা ওয়েবসাইটে প্রবেশ কিংবা ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান থেকে বিরত থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য এটুআই সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে।