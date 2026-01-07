সিইএস মেলা শুরু, প্রথম দিনে যেসব ঘোষণা এল
যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে গতকাল মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইলেকট্রনিক পণ্যের মেলা কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক শো (সিইএস)। প্রযুক্তি দুনিয়ার নতুন বছরের দিকনির্দেশনা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় বরাবরের মতো এবারও এই আয়োজন ঘিরে আগ্রহ ও কৌতূহল রয়েছে প্রযুক্তিপ্রেমীদের। আর তাই মেলার শুরুতেই নতুন পণ্য ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি নিজেদের পরিকল্পনা তুলে ধরে বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান।
এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী জেনসেন হুয়াং জানিয়েছে, চিপ আর্কিটেকচার থেকে শুরু করে সফটওয়্যার ও ট্রেনিং মডেল সব ক্ষেত্রেই নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে চায় এনভিডিয়া। অন্যদিকে এএমডির প্রধান নির্বাহী লিসা সু গুরুত্ব দিয়েছেন কম্পিউটেশনের ওপর।
ই-ইঙ্ক প্রযুক্তির ডিজিটাল ফটোফ্রেম
মেলার প্রথম দিনেই দর্শনার্থীদের নজর কেড়েছে ব্লুমিন–৮–এর তৈরি নতুন ই-ইঙ্ক ক্যানভাস। আগের মডেলের তুলনায় আকারে ছোট হলেও প্রযুক্তিগত দিক থেকে এটি বেশ অভিনব। ব্যবহারকারীরা নিজেদের ছবি, গুগল ফটোস কিংবা পছন্দের শিল্পকর্ম এই ফ্রেমে প্রদর্শন করতে পারবেন। ব্যাকলাইটবিহীন ই-ইঙ্ক ডিসপ্লের কারণে এটি কাগজের মতো স্বাভাবিক দেখায়। বিদ্যুৎ খরচও অত্যন্ত কম। তার ছাড়াই ব্যবহারযোগ্য এই ফ্রেমের ব্যাটারি একবার চার্জে এক থেকে তিন বছর পর্যন্ত চলতে পারে। ১৩ দশমিক ৩ ইঞ্চি ও ২৮ দশমিক ৫ ইঞ্চি পর্দার ফটোফ্রেমটিতে এআইনির্ভর অ্যাপের মাধ্যমে নতুন ছবি তৈরি, ছবি বদলের সময়সূচি নির্ধারণসহ নানা সুবিধা পাওয়া যাবে। দাম ৪৯৯ ডলার।
শিশুদের যোগাযোগের যন্ত্র নোডি
স্মার্টফোন ব্যবহারের বয়স হয়নি এমন শিশুদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি নোডি ডিভাইস সিইএসে বেশ আগ্রহ তৈরি করেছে। এই যন্ত্র দিয়ে অভিভাবকের অনুমতি দেওয়া কন্টাক্ট লিস্টে ভয়েস মেসেজ পাঠানোর পাশাপাশি স্পটিফাই থেকে গানও শোনা যাবে। স্মার্টফোনের আসক্তি থেকে দূরে রেখে শিশুদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তৈরি যন্ত্রটি এ বছরের মাঝামাঝি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আসবে। ওয়াই ফাই ও এলটিই সুবিধাসহ যন্ত্রটির দাম ১৪৯ ডলার থেকে ১৭৯ ডলার।
নখের রং পরিবর্তনের অভিনব প্রযুক্তি
সিইএসে উপস্থিত দর্শনার্থীদের দৃষ্টি কেড়েছে আইপলিশের তৈরি নেইল প্রযুক্তি। আইপলিশের ইলেকট্রোফোরেটিক ন্যানোপলিমার প্রযুক্তি ব্যবহার করে অ্যাপের মাধ্যমে মুহূর্তেই নখের রং পরিবর্তন করা সম্ভব। আকারে ছোট যন্ত্রটির মাধ্যমে প্রায় ৪০০টি রঙের বিকল্প থেকে পছন্দমতো নখের রং বেছে নেওয়া সম্ভব। যন্ত্রটির দাম ৯৫ ডলার।
ইন্টেলের নতুন গেমিং চিপ
হ্যান্ডহেল্ড গেমিং ডিভাইসের বাজারে এএমডির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামছে ইন্টেল। প্রতিষ্ঠানটি এই খাতের জন্য আলাদা প্ল্যাটফর্ম ও বিশেষ চিপ তৈরির ঘোষণা দিয়েছে। সিইএসে জানানো হয়, প্ল্যাটফর্মটিতে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার দুয়েরই সমন্বয় থাকবে। এই উদ্যোগের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হবে ইন্টেল কোর আলট্রা সিরিজ৩ প্রসেসর, যা ‘প্যান্থার লেক’ নামে পরিচিত।
চিপ তৈরিতে গতি আনবে এনভিডিয়া ও সিমেন্সের যৌথ উদ্যোগ
চিপ ডিজাইনের প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত ও সহজ করতে সিমেন্স ইলেকট্রনিক ডিজাইন অটোমেশন (ইডিএ) সফটওয়্যারে নিজেদের জিপিইউ যুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে এনভিডিয়া। বর্তমানে প্রায় সব কম্পিউটার চিপই ইডিএ টুলের সাহায্যে তৈরি করা হয়। তবে চিপের আকার ছোট হওয়া এবং ট্রানজিস্টরের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এই কাজ দিন দিন আরও জটিল হয়ে উঠছে। কেবল চিপ তৈরি নয়, এনভিডিয়া ও সিমেন্সের লক্ষ্য হলো 'ডিজিটাল টুইন' বা অবিকল ডিজিটাল প্রতিচ্ছবি তৈরি করা। এর মাধ্যমে কোনো হার্ডওয়্যার বাস্তবে তৈরির আগেই তার কার্যকারিতা নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করা যাবে। এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী জেনসেন হুয়াং জানান, তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের ‘ভেরা রুবিন’ চিপটিও এই ডিজিটাল টুইন প্রযুক্তির মাধ্যমেই তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে।
ফোনের কাজ করে দেবে এজিআইয়ের এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট
৫০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) স্টার্টআপ ‘এজিআই ইনকরপোরেটেড’ একটি এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট তৈরি করেছে, যা মানুষের মতোই স্মার্টফোন ব্যবহার করতে সক্ষম। অ্যাপটি বর্তমানে ব্যক্তিগত বেটা সংস্করণে রয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারী কেবল মুখে বলেই উবার কল করা, ওয়ালপেপার পরিবর্তন, ফোন সাইলেন্ট করা কিংবা অ্যাপে খাবারের অর্ডার দেওয়ার মতো কাজগুলো সেরে নিতে পারবেন। এমনকি এটি ব্যবহারকারীর হয়ে লিংকডইনে বার্তাও পাঠাতে পারবে।
নাচতে থাকা রোবট
সিইএস মানেই রোবটের নাচ। এবার প্রদর্শনীতে নজর কেড়েছে এজিবোটের ড্যান্সিং রোবট। তবে এগুলো সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য নয়। ছোট রোবটগুলোর দাম প্রায় ৫০ হাজার ডলার এবং বড়গুলোর দাম এর দ্বিগুণ। মূলত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে বিনোদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য এগুলো বাজারজাত করা হবে। এ ছাড়া রেস্তোরাঁয় পানীয় পরিবেশনের জন্য তাদের বিশেষ আরেকটি মডেলও রয়েছে।
হামিংবার্ডের জন্য ফোরকে ক্যামেরা
স্মার্ট বার্ড ফিডার তৈরির জন্য পরিচিত প্রতিষ্ঠান ‘বার্ডফি’ এবার হামিংবার্ডের জন্য ফোরকে ভিডিও সুবিধাসংবলিত ফিডার নিয়ে এসেছে। ‘বার্ডফি হাম ব্লুম’ নামের এই ফিডারে ১২০ এফপিএস স্লো মোশন ভিডিও ধারণের সুযোগ রয়েছে। এতে থাকা ‘অরনিসেন্স’ নামের এআই সফটওয়্যার ১৫০টির বেশি প্রজাতির পাখি শনাক্ত করতে পারে। এমনকি ফিডারের নেক্টার বা মধু কমে গেলে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যবহারকারীকে বার্তা পাঠাবে।
অনলাইন বৈঠকের জন্য ভাইবের এআই রোবট
ডিজিটাল হোয়াইটবোর্ড নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ‘ভাইব’ নিয়ে এসেছে একটি ফিজিক্যাল মিটিং অ্যাসিস্ট্যান্ট রোবট। ৪–কে ক্যামেরাযুক্ত এই রোবট মিটিংয়ের অংশগ্রহণকারীদের শনাক্ত করতে পারে এবং নোট নিতে পারে। এতে রয়েছে ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট ও টাচস্ক্রিন সুবিধা। ক্যালেন্ডার ও প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এটি রিমাইন্ডার দেওয়া বা কাজ ভাগ করে দেওয়ার মতো কাজগুলো করতে পারে। এর বাজারমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ৭৯৯ ডলার।
সূত্র: টেক ক্র্যান্চ