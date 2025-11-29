দৃষ্টিশক্তি বাড়াবে নতুন যন্ত্র

দৃষ্টিশক্তি বাড়াবে নতুন যন্ত্র
বয়স-সম্পর্কিত ম্যাকুলার অবক্ষয় একটি সাধারণ রোগ। এতে দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রীয় অংশকে প্রভাবিত হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চোখের দৃষ্টিশক্তি আরও খারাপ হতে থাকে। এই রোগের সঠিক কারণ বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো অজানা। সাধারণভাবে রেটিনার কেন্দ্রে আলোসংবেদনশীল ফটোরিসেপ্টর কোষ ও স্নায়ুকোষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে এমন রোগ হতে পারে। এতে রোগীর মুখ চিনতে বা পড়তে অসুবিধা হয়। এই রোগের কোনো প্রতিষেধক নেই। বর্তমানে অনুমোদিত চিকিৎসার মাধ্যমে রোগের বিস্তৃতি ধীর করা যায়।
জিওগ্রাফিক অ্যাট্রোফি নামে পরিচিত এই রোগের উন্নত পর্যায়ে থাকা রোগীরা সাধারণত কিছু ফটোরিসেপ্টর কোষের মাধ্যমে প্রান্তীয় দৃষ্টি বজায় রাখতে পারেন। এ ছাড়া যথেষ্ট রেটিনাল স্নায়ুকোষ থাকে, যা দৃশ্যমান তথ্য মস্তিষ্কে পাঠাতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্যানিয়েল পালঙ্কার ও তাঁর সহকর্মীরা এর সুবিধা নিয়ে প্রাইমা নামে একটি ডিভাইস তৈরি করেছেন। এতে এক জোড়া চশমার ওপর একটি ছোট ক্যামেরা লাগানো থাকে, যা ছবি তুলে ইনফ্রারেড আলোর মাধ্যমে চোখের পেছনে ইমপ্লান্ট করা একটি ২x২ মিমি আকারের সৌরচালিত ও রেডিও চিপে তা দেখায়। এরপর চিপটি ছবির তথ্যকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তরিত করে, যা রেটিনাল স্নায়ুকোষ মস্তিষ্কে পৌঁছে দিতে পারে।
বিজ্ঞানী পালঙ্কার বলেন, ‘ইনফ্রারেড আলো ব্যবহার করা হয়, কারণ আমরা এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে দেখতে পাই না, তাই এই প্রক্রিয়া বিদ্যমান দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে কোনো হস্তক্ষেপ করে না। রোগীরা কৃত্রিম ও প্রান্তীয় দৃষ্টি উভয়ই একই সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন। যন্ত্রটি পরীক্ষা করার জন্য, ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী ৩২ জন ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাঁদের জিওগ্রাফিক অ্যাট্রোফি ছিল। তাঁদের কমপক্ষে একটি চোখের দৃষ্টি ২০/৩২০ মাত্রার চেয়ে খারাপ ছিল। তাঁরা ২০ ফুট বা ৬ মিটার দূরত্ব থেকে কেবল দেখতে পেতেন। আর ২০/২০ মাত্রার দৃষ্টিসম্পন্ন একজন ব্যক্তি ৩২০ ফুট বা ৯৭.৫ মিটার দূরত্ব থেকে দেখতে পান।’
গবেষকেরা প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের এক চোখে চিপ ইমপ্লান্ট করেন। তারপর, চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ পরে তাঁরা দৈনন্দিন জীবনে চশমা ব্যবহার শুরু করেন। এই চশমা তাঁদের দেখা জিনিসকে ১২ গুণ পর্যন্ত বড় করতে আর উজ্জ্বলতা ও বৈসাদৃশ্য সামঞ্জস্য করতে দিত। এক বছর পর ২৭ জন অংশগ্রহণকারী আবার পড়তে সক্ষম হন। তাঁরা আকার ও প্যাটার্ন উপলব্ধি করতে পারতেন। গবেষণার শুরুতে তাঁরা যা দেখতে পেতেন তার তুলনায়, একটি স্ট্যান্ডার্ড দৃষ্টি পরীক্ষার চার্টে তারা গড়ে আরও পাঁচটি অতিরিক্ত লাইন দেখতে সক্ষম হন। কেউ কেউ ২০/৪২ মাত্রার দৃষ্টিশক্তির সমতুল্য দৃষ্টি নিয়েও পড়তে পারতেন। এই গবেষণা দ্য নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিনে প্রকাশিত হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ার ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গ স্কুল অব মেডিসিনের গবেষক হোসে-আলাইন সাহেল বলেন, ‘তাঁরা যখন অক্ষর ও শব্দ পড়তে শুরু করছেন, তখন সবাই আনন্দিত হয়েছে। আমার মনে আছে একজন রোগী আমাকে বলেছেন, আমি ভেবেছিলাম আমার চোখ মরে গেছে, আর এখন তারা আবার জীবিত!’
অংশগ্রহণকারীরা এখন আকার ও প্যাটার্ন উপলব্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। প্রাইমা এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কার্যকর দৃষ্টিশক্তি পুনরুদ্ধার করার প্রথম চোখের প্রস্থেসিস হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ স্বেচ্ছাসেবক ইমপ্লান্টের ফলে স্বল্পমেয়াদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনুভব করেছিলেন। তবে তা দৃষ্টিশক্তির উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করেনি। যুক্তরাজ্যের ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের ফ্রান্সেস্কা কর্ডেইরো বলেন, এটি একটি উত্তেজনাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। এটি রোগীদের মধ্য কল্পবিজ্ঞানের মতো দৃষ্টি প্রদানের আশা জাগাচ্ছে। অংশগ্রহণকারীরা যে উন্নত দৃষ্টি অনুভব করেছিলেন, তা এখন সাদা-কালো। বিজ্ঞানীরা এমন সফটওয়্যার যুক্ত করতে কাজ করছেন, যা গ্রে স্কেল সমাধান করতে সাহায্য করবে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া