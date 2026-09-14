মিসরের পিরামিডের গায়ে লুকিয়ে থাকা প্রাচীন সংকেতের নতুন রহস্য

মিসরের পিরামিডের গায়ে লুকিয়ে থাকা প্রাচীন সংকেতের নতুন রহস্য
বালুচাপা পড়া হাজার বছরের প্রাচীন পাথরের স্তূপে ঘেরা গিজার গ্রেট পিরামিড। এই বিশালাকার স্মৃতিস্তম্ভের বহিরাগত মাপে লুকিয়ে রয়েছে এক বিশেষ সংখ্যাপদ্ধতি। প্রাচীন স্থপতিদের তৈরি এই নকশা প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকে থাকার জন্য নকশা করা হয়েছিল। আধুনিক গবেষকদের দাবি অনুযায়ী পিরামিডের উচ্চতা ও ভিত্তির মাপে মহাজাগতিক এক সংকেত লুকিয়ে আছে।
মিসরের গিজার গ্রেট পিরামিড যুগ যুগ ধরে তার গোপনীয়তা রক্ষা করে চলেছে। কোটি টন পাথরের আড়ালে ঢাকা রয়েছে এর মূল রহস্য। স্বাধীন গবেষক সেফি লেভি সম্প্রতি নতুন একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তাঁর দাবি, পিরামিডের মূল বার্তায় লুকিয়ে রয়েছে এক অভিনব রহস্য। দেয়ালে কোনো লিপি খোদাই করা হয়নি। পিরামিডের উচ্চতা ও ঢালু দেয়ালের মাপে তৈরি হয়েছে এই সংকেত।
লেভির মতে, পিরামিডের মাত্রাগত অনুপাত চাঁদের আবর্তনের সঙ্গে মিলে যায়। ক্যালেন্ডার ও খালি চোখে দেখা যায়, এমন গ্রহের নিয়মের সঙ্গেও এর মিল পাওয়া যায়। প্রাচীন মিসরীয়রা তাঁদের জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের জ্ঞান অমর করে রাখতে চেয়েছিলেন। গবেষক উল্লেখ করেন, পিরামিড কোনো সাধারণ ভান্ডার নয়। এটি নিজেই একটি মূল্যবান জ্ঞান, যা পাথরের মূর্ত রূপ।
মেইনস্ট্রিম ইজিপ্টোলজি পিরামিডকে ফারাও খুফুর সমাধি বলে মনে করে। সাড়ে চার হাজার বছর আগে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। পিরামিডের ভেতরে রয়েছে গ্রানাইট পাথরের খালি কফিন। রাজকীয় সমাধিসৌধ ও মমি রাখার কমপ্লেক্স এর প্রমাণ দেয়। তবে খুফু সেখানে সত্যি সমাহিত ছিলেন কি না, তার নিশ্চিত প্রমাণ নেই। পিরামিডের মাপে জ্যোতির্বিজ্ঞান লুকানো আছে, এমন কোনো প্রাচীন লিপি পাওয়া যায়নি। লেভি প্রাচীন মিসরীয় লিপিকারদের ভগ্নাংশ দিয়ে পিরামিডের মাপ পরীক্ষা করেছেন। হিসাবের ফলাফল আধুনিক গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের সংখ্যার খুব কাছাকাছি আসে। একটি সরল হিসাবে মান পাওয়া যায় ২৭ দশমিক ৫। চাঁদের নিকটতম বিন্দুতে পৌঁছানোর চক্রের সঙ্গে এর মিল রয়েছে। আরেকটি হিসাবে সুনির্দিষ্ট সংখ্যা মেলে ৭০। সিরিয়াস তারার লুকিয়ে থাকা ও উদিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের সঙ্গে এটি মিলে যায়। প্রাচীন মিসরের মমি তৈরির প্রক্রিয়ার সঙ্গেও ৭০ দিনের হিসাব যুক্ত রয়েছে। শনি ও বৃহস্পতির আবর্তন চক্রের সঙ্গেও পিরামিডের অনুপাতের মিল পাওয়া যায়। পিরামিডের এই মাপে পাই ও গোল্ডেন রেশিওর উপস্থিতি রয়েছে। প্রাচীন নির্মাতারা সময় ও মহাকাশ সম্পর্কে তাঁদের বোঝাপড়ার স্থায়ী দলিল তৈরি করেছিলেন। লেভি শত হাজারটি কাল্পনিক পিরামিডের মডেল তৈরি করে পরীক্ষা চালান। এর মধ্যে মাত্র আড়াই শতাংশ মডেলের সঙ্গে এই অদ্ভুত মিল পাওয়া যায়। কাকতালীয়ভাবে এই মিল ঘটার সম্ভাবনা বেশ কম।
লেভির তত্ত্বে আরও একটি যুগান্তকারী দাবি রয়েছে। প্রাচীন মিসরীয় সৃষ্টিতত্ত্বের উপাখ্যানে জলরাশি থেকে প্রথম ডাঙা ভেসে ওঠার কথা বলা হয়। আদি পৃথিবীর অন্ধকার জলরাশি থেকে বেনবেন নামক পাহাড়ের জন্ম হয়েছিল। এই পৌরাণিক বিশ্বাসের মূলে বাস্তব কোনো ঐতিহাসিক স্থান থাকতে পারে। সাহারা মরুভূমির মৌরিতানিয়ায় আই অব দ্য সাহারা নামক এক বিশাল বৃত্তাকার গঠন রয়েছে। হাজার বছর আগে সাহারা অঞ্চল সবুজ ও উর্বর ছিল। সেই যুগে সেখানে মানুষের বসবাস ছিল। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অঞ্চলটি শুকিয়ে যায়। সেখানকার আদি বাসিন্দারা ধীরে ধীরে পূর্ব দিকে নীল নদের উপত্যকার দিকে অভিবাসন করেন। মিসরের প্রাচীন মানুষেরা সেই আদি স্মৃতির পুনর্নির্মাণ করেছিলেন গিজার ভূমিতে। পিরামিড সেই আদি পাহাড়ের প্রতীক হিসেবে তৈরি হয়। নীল নদের হারানো শাখা ও বন্দর কমপ্লেক্সের পাশে জলরাশির উপস্থিতি তা নির্দেশ করে। পশ্চিমমুখী পথগুলো অস্তগামী সূর্য ও মৃতদের আদি ঠিকানার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। যদিও আই অব দ্য সাহারার সঙ্গে গিজার সরাসরি কোনো সংযোগের প্রমাণ নেই। এই দীর্ঘ যাত্রার কোনো ঐতিহাসিক দলিল পাওয়া যায়নি। গবেষণা প্রবন্ধটি এখন পর্যন্ত স্বাধীন কোনো পিয়ার রিভিউয়ের মুখোমুখি হয়নি। বৈজ্ঞানিক মহলে এই তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। প্রাচীন মিসরের ইতিহাস নিয়ে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে এই গবেষণা।
সূত্র: ডেইলি মেইল