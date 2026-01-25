আবিষ্কারের কাহিনি
যেভাবে এল এটিএম
আজকের যুগে অটোমেটেড টেলার মেশিন বা এটিএম ছাড়া আধুনিক জীবন কল্পনা করা কঠিন। যেকোনো সময় ব্যাংকিং লেনদেনের এই বৈপ্লবিক সুযোগ জীবনকে সহজ করে দিয়েছে। এটিএমের প্রাথমিক ধারণাটি এসেছিল লুথার সিমজিয়ানের মাথা থেকে।
১৯৩৯ সালে তিনি একটি হোল-ইন-দ্য-ওয়াল মেশিনের ধারণা দেন। তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ২০টি পেটেন্টের আবেদন করেন। তৎকালীন সিটি করপোরেশন, যা বর্তমান সিটিব্যাংক এনএ তা পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করলেও গ্রাহকদের অনাগ্রহের কারণে মাত্র ছয় মাস পর এর ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়।
অন্যদিকে আধুনিক এটিএমের পথপ্রদর্শক হিসেবে স্কটল্যান্ডের জেমস গুডফেলোকে গণ্য করা হয়। তিনি ১৯৬৬ সালে প্যাটেন্ট পেয়েছিলেন। তবে ১৯৬৭ সালে লন্ডনের বার্কলেস ব্যাংকে জন শেফার্ড-ব্যারন প্রথম এটিএম সফলভাবে স্থাপন করেন। এরপর ১৯৬৮ সালে ডন ওয়েজেল আমেরিকায় তৈরি প্রথম এটিএম উদ্ভাবন করেন। তবে আশির দশকের শেষ দিকে এটিএম জনপ্রিয় ব্যাংকিং ব্যবস্থায় রূপ নেয়।
বিবিসি নিউজ ও বার্কলেস ব্যাংকের তথ্যমতে, ১৯৬৭ সালের ২৭ জুন উত্তর লন্ডনের এনফিল্ড শাখায় বিশ্বের প্রথম এটিএম স্থাপিত হয়। সে সময় আজকের মতো প্লাস্টিক কার্ড ছিল না। মেশিনটিতে একধরনের বিশেষ চেক ব্যবহার করা হতো, যেখানে কার্বন-১৪ নামের মৃদু তেজস্ক্রিয় পদার্থ মেশানো থাকত। মেশিনটি ওই কার্বন-১৪ শনাক্ত করে পিন নম্বরের সঙ্গে মিলিয়ে টাকা প্রদান করত।
মজার বিষয় হলো, শেফার্ড-ব্যারন প্রথমে ৬ ডিজিটের পিন চালুর কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ক্যারোলিন জানান যে ৪ ডিজিটের বেশি নম্বর মনে রাখা কঠিন। ফলে আজও আমরা ৪ ডিজিটের পিন ব্যবহার করছি। নিরাপত্তার খাতিরে শেফার্ড-ব্যারন এই প্রযুক্তির পেটেন্ট করেননি, বরং একে ট্রেড সিক্রেট বা বাণিজ্যিক গোপনীয়তা হিসেবে রেখেছিলেন।
যুক্তরাষ্ট্রে ডন ওয়েজেল ১৯৬৮ সালে ড্যালাসের একটি ব্যাংকের লাইনে দাঁড়িয়ে এটিএমের আইডিয়া পান। ডকিউটেল কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট ডন প্রায় ৫০ লাখ ডলার ব্যয়ে এটিএমের আধুনিক রূপ তৈরি করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি পেটেন্ট পান ও নিউইয়র্কের কেমিক্যাল ব্যাংকে প্রথম মেশিনটি স্থাপন করেন।
প্রথম দিকের এটিএম থেকে কেবল টাকা উত্তোলন করা যেত। ১৯৭১ সালে তিনি টোটাল টেলার তৈরি করেন, যা আমানত জমা নেওয়া, এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা স্থানান্তর ও ক্রেডিট কার্ড থেকে অগ্রিম টাকা নেওয়ার মতো কাজগুলো করতে পারত। প্রথম দিকের এটিএম আজকের মতো অনলাইন ছিল না।
ব্যাংকের মূল অ্যাকাউন্টের সঙ্গে এটি সরাসরি যুক্ত ছিল না। ব্যাংক কেবল বিশ্বস্ত গ্রাহকদেরই এটিএম ব্যবহারের সুযোগ দিত। ডন ওয়েজেল ও তাঁর দলই প্রথম ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ যুক্ত কার্ড তৈরি করেন।
সূত্র: থট কো ও ব্রিটানিকা