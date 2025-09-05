আইভরি কোস্টে বিশাল সোনার খনির সন্ধান
পশ্চিম আফ্রিকার দেশ আইভরি কোস্টে বিশাল এক সোনার খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। আইভরি কোস্টের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ডোরোপো শহরে অবস্থিত নতুন আবিষ্কৃত খনিটিতে ১০০ টনের বেশি সোনা মজুত আছে বলে জানিয়েছে খনির দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠান। এই খনি পশ্চিম আফ্রিকায় সোনা উৎপাদনে আইভরি কোস্টের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
দীর্ঘদিন ধরে ডোরোপো শহরে সোনার খনি থাকার বিষয়ে ধারণা করছিলেন বিশেষজ্ঞরা। নতুন আবিষ্কৃত এই খনির খনন কার্যক্রম ২০২৬ সালের শুরুতে শুরু হবে। আশা করা হচ্ছে, ২০২৮ সাল নাগাদ প্রথমবারের মতো সোনা উত্তোলন করা যাবে। এ প্রকল্পে কয়েক শ কোটি ডলার বিনিয়োগ করা হবে বলে জানা গেছে।
একটি খনির ক্ষেত্রে ১০০ টনের বেশি মজুত থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করা হয়। এটি কোনো ছোটখাটো খনি নয় বলে মনে করছে আইভরি কোস্ট সরকার। ২০২৪ সালের একটি ডেফিনিটিভ ফিজিবিলিটি স্টাডি অনুযায়ী, এই খনি থেকে আগামী ১০ বছর প্রতিবছর গড়ে ১ লাখ ৬৭ হাজার আউন্স সোনা উৎপাদন করা সম্ভব হবে। উৎপাদন খরচও তুলনামূলক কম হবে।
অস্ট্রেলিয়ার খনি সংস্থা রেসোলিউট মাইনিংয়ের প্রধান ক্রিস এগার জানিয়েছেন, খনির প্রথম ধাপের উৎপাদনে বেশ ভালো রাজস্ব আয় হবে। আফ্রিকার দেশটির অর্থনীতিতে বড় ধরনের ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে সোনার খনিটি।
সূত্র: আর্থ ডট কম