নতুন কণার খোঁজ
১৯৫৬ সালে পদার্থবিজ্ঞানী ডেভিড পাইনস একটি ভরহীন ও নিরপেক্ষ প্লাজমা কণার অস্তিত্বের তত্ত্ব জানিয়েছিলেন। কণাটির নাম দেওয়া হয় ‘ডেমন’। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় আরবানা-শ্যাম্পলেইনের বিজ্ঞানীরা সেই তাত্ত্বিক ডেমন কণার অস্তিত্বের প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, সন্ধান পাওয়া ডেমন কণার ক্ষতিকর কোনো দিক নেই। ডেমন মূলত কোয়ান্টাম মেকানিকসের একটি বিশেষ কণা, যা একধরনের প্লাজমোন। এর কোনো ভর নেই ও নিরপেক্ষ আধানযুক্ত। ভরহীন ও নিরপেক্ষ হওয়ায় এটিকে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। ডেমন কণা সম্ভবত সাধারণ তাপমাত্রায়ও বিদ্যমান থাকে। এই আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের উচ্চ তাপমাত্রার অতিপরিবাহিতা সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ডেমন কণা খুঁজে বের করার জন্য বিজ্ঞানীরা স্ট্রন্টিয়াম রুথিনেট ক্রিস্টালের ওপর ইলেকট্রন নিক্ষেপ করে অবিশ্বাস্য নির্ভুলতার সঙ্গে শক্তির পরিবর্তন পরিমাপ করেন। এরপর উপাদানটির মধ্যে ডেমন কণার গতিপথ শনাক্ত করা হয়। একপর্যায়ে কোয়াসিপার্টিকেলটি ৬৭ বছর আগে পাইনসের দেওয়া ভরহীন ইলেকট্রনিক মোড বা ডেমনের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। নতুন এই কণা খোঁজার গবেষণার ফলাফল নেচার সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।
ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পিটার অ্যাবামন্টে বলেন, ‘এটি কোনো পূর্বপরিকল্পিত আবিষ্কার নয়। আপনি নতুন কোনো কিছু খুঁজতে গিয়ে হয়তো এমন কিছু দেখে ফেলেন যা আগে কেউ দেখেনি। এই আবিষ্কার তারই প্রমাণ। ডেমন কণার এই আবিষ্কার অতিপরিবাহিতা বোঝার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি কোয়াসিপার্টিকেল ভরহীন। এটি যেকোনো শক্তি ও সম্ভবত যেকোনো তাপমাত্রায় গঠিত হতে পারে।’
বিজ্ঞানী আলী হুসাইন বলেন, ‘প্রথম দিকে আমরা জানতাম না এটি কী। ডেমন কণা মূলধারার পদার্থবিজ্ঞানের খুব পরিচিত ধারণা নয়। সেই সম্ভাবনার কথা প্রথম দিকে এলে আমরা তা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমরা যখন অন্যান্য সম্ভাবনা বাতিল করতে শুরু করলাম, তখন আমাদের সন্দেহ হয় যে এটি সত্যিকারের ডেমন কণা।’
সূত্র: পপুলার মেকানিকস