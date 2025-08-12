বিজ্ঞান

জর্জিয়ায় আছড়ে পড়া উল্কাপিণ্ডের বয়স পৃথিবীর চেয়েও বেশি

লেখা:
সোহানুর রহমান
জর্জিয়ায় আছড়ে পড়া উল্কাপিণ্ডছবি: এন্ড্রু ডেভিস টাকার/ইউনিভার্সিটি অব জর্জিয়া

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টা শহরের একটি বাড়িতে আছড়ে পড়া উল্কাপিণ্ডটির বয়স পৃথিবীর চেয়ে প্রায় দুই কোটি বছর বেশি বলে জানিয়েছেন ইউনিভার্সিটি অব জর্জিয়ার গবেষক স্কট হ্যারিস। ২৩ গ্রাম ওজনের উল্কাখণ্ডটি পরীক্ষা করে তিনি জানান, মহাকাশ থেকে আসা উল্কাপিণ্ডটি প্রায় ৪৫৬ কোটি বছরের পুরোনা, যা পৃথিবীর বয়সের তুলনায় প্রায় ২ কোটি বছর বেশি।

জর্জিয়ায় আবিষ্কৃত উল্কাপিণ্ডটির বিষয়ে স্কট হ্যারিস বলেন, ম্যাকডোনাফ শহরে আছড়ে পড়া এই উল্কাপিণ্ডের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ যাত্রার ইতিহাস। সেটি পুরোপুরি বুঝতে হলে জানতে হবে যে এর শিলাটি আসলে কোন ধরনের এবং এটি সৌরজগতের কোন গ্রুপের গ্রহাণু থেকে এসেছে। আগে এমন ঘটনা কয়েক দশকে একবার ঘটত, কিন্তু এখন ২০ বছরের মধ্যেই একাধিকবার ঘটেছে।

গত জুনে দিনের আলোয় দক্ষিণ-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে উজ্জ্বল এক অগ্নিগোলক দেখা যায়। সে সময় জর্জিয়ার এক বাসিন্দা জানান, একটি পাথর তাঁর বাড়ির ছাদ ভেদ করে ঘরে ঢুকে পড়েছে। পরে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা নিশ্চিত করে যে জুনের শেষ দিকে ঘটে যাওয়া ‘বুটিডস’ উল্কাবৃষ্টির সঙ্গে এই উল্কাপিণ্ডের সম্পর্ক রয়েছে।

সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

