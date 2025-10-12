প্রথম কাজাখ নারী গেলেন মহাকাশে
ব্লু অরিজিন ১৫তমবারের মতো সফল মহাকাশ পর্যটন মিশন শেষ করেছে। ১৫তম ফ্লাইটে ছয়জন যাত্রী পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমানায় সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে যান। সেই দলে কাজাখস্তানের প্রথম নারী মহাকাশযাত্রী হিসেবে অংশ নেন কারাগুসসোভা। ব্লু অরিজিনের নিউ শেপার্ড রকেটে করে ৮ অক্টোবর পশ্চিম টেক্সাসের উৎক্ষেপণস্থল থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় খেয়া যান। এনএস-৩৬ নামে পরিচিত সাব-অরবিটাল ফ্লাইটে যাত্রা করেন তাঁরা।
ক্যাপসুলের যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজি নির্বাহী জেফ এলগিন, মিডিয়া উদ্যোক্তা ডান্না কারাগুসসোভা, বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী ক্লিন্ট কেলি তৃতীয়, সফটওয়্যার উদ্যোক্তা ও লেখক অ্যারন নিউম্যান, ইউক্রেনীয় বিনিয়োগকারী ভিটালি অস্ত্রভস্কি এবং বায়োটেক কোম্পানি ইনসমেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও চেয়ারম্যান উইল লুইস। ক্যাপসুলটি মহাকাশে পৌঁছানোর সময় কারাগুসসোভা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, ওহ মাই গড, ওহ মাই গড! তিনি ছিলেন মহাকাশ ভ্রমণে যাওয়া কাজাখস্তানের প্রথম নারী। অন্যদিকে ক্লিন্ট কেলির এটি দ্বিতীয় মহাকাশযাত্রা। এর আগে তিনি ২০২২ সালের আগস্ট মাসে ব্লু অরিজিনের এনএস-২২ মিশনে মহাকাশে উড়ে যান।
ই–কমার্স প্রতিষ্ঠান অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের ব্লু অরিজিন এক দশকের বেশি সময় ধরে নিউ শেপার্ড পরিচালনা করছে। ১৫তমবারের মতো যাত্রী বহনে সাফল্য পেয়েছে নিউ শেপার্ড। এনএস-৩৬ চলাকালীন ক্যাপসুলটি প্রায় ৬৬ মাইল সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে যায়। মহাকাশের সীমানা হিসেবে আলোচিত কারম্যান রেখা অতিক্রম করে যানটি। ভ্রমণের সময় যাত্রীরা কয়েক মিনিটের জন্য ভারহীনতা ও মহাকাশের অন্ধকারের বিপরীতে পৃথিবীর দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করেন। উৎক্ষেপণ থেকে অবতরণ পর্যন্ত পুরো মিশনটি ১০ মিনিট ২১ সেকেন্ড স্থায়ী হয়েছিল।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস