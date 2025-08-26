মানুষ কেন ঘাস খায় না

মানুষ কেন ঘাস খায় না
আমাদের পূর্বপুরুষেরা কী খেতেন, তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের বেশ কৌতূহল রয়েছে। অনেক প্রাণী ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকলেও মানুষ কেন ঘাস খায় না, তা নিয়েও রয়েছে নানা প্রশ্ন। গরুর মতো তৃণভোজী প্রাণীদের সেলুলোজ ভাঙার জন্য বিশেষ পাকস্থলী ও অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া থাকে। ঘাস থেকে কার্যকরভাবে পুষ্টি আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম ও শক্তিশালী পরিপাকতন্ত্র নেই বলে মানুষ ঘাস হজম করতে পারে না। প্রসিডিংস অফ দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেসে এ বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।
গবেষণায় মানুষের পূর্বপুরুষদের খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্য অন্বেষণ নিয়ে নানা তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে উদ্ভিদ উপাদান গ্রহণ করলেও পরিপাকতন্ত্র প্রচুর পরিমাণে সেলুলোজ–সমৃদ্ধ ঘাস প্রক্রিয়াজাত করার জন্য অভিযোজিত হয়নি। বিবর্তনের ধারায় মানুষের হজমক্ষমতা অন্য সব প্রাণীর চেয়ে আলাদা হয়েছে।
সেলুলোজ উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরে পাওয়া একটি জটিল কার্বোহাইড্রেট। তৃণভোজী প্রাণীরা খুব সহজে সেলুলোজকে হজমযোগ্য শর্করায় ভেঙে ফেলতে পারে। তাদের পরিপাকন্ত্রে সেলুলোজ ভাঙতে বিশেষ এনজাইম থাকে। মানুষের মধ্যে এই এনজাইমের অভাব থাকে। ফলে মানুষ ঘাস খেলে সেলুলোজ পরিপাকতন্ত্রের মধ্য দিয়ে অপাচ্য থেকে যায়। ঘাস থেকে শরীরে অনেক কম পুষ্টি আসে।
মানুষের পরিপাকতন্ত্র ফল, শাকসবজি ও প্রাণিজ পণ্যসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য তৈরি। তবে তৃণভোজী প্রাণীদের উদ্ভিদ তন্তুকে গাঁজনপ্রক্রিয়ায় ভেঙে ফেলার জন্য বহু প্রকোষ্ঠযুক্ত পাকস্থলী থাকে। মানুষের একটি একক প্রকোষ্ঠযুক্ত পাকস্থলী ও তুলনামূলকভাবে ছোট অন্ত্র থাকে বলে বিবর্তনের ধারায় ঘাস আহার হিসেবে কখনো গ্রহণ করেনি। মানব শরীর সেলুলোজ–সমৃদ্ধ খাবার হজম করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপক গাঁজনপ্রক্রিয়ার জন্য উপযুক্ত নয়।
যদি কোনোভাবে মানুষ সেলুলোজ ভেঙে ফেলতে পারে, তবুও ঘাস কার্যকর খাদ্য উৎস হতে পারবে না। ঘাসে মূলত পানি ও সেলুলোজ থাকে, যেখানে প্রোটিন, চর্বি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির পরিমাণ বেশ কম। বেশি পরিমাণে ঘাস খাওয়ার ফলে হজমে অস্বস্তি হতে পারে। শুধু ঘাস দিয়ে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরি ও পুষ্টি সরবরাহ করা সম্ভব হয় না।
বিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের পূর্বপুরুষদের খাদ্যাভ্যাস লাখ লাখ বছর ধরে বিকশিত হয়েছে। কিছু হোমিনিড উদ্ভিদজাত খাবার গ্রহণ করলেও তাদের খাদ্যাভ্যাস ছিল বৈচিত্র্যময় এবং পুষ্টির অন্যান্য উৎসও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। মানুষের পাচনতন্ত্র ও এনজাইম গঠনে ঘাসভিত্তিক খাদ্যের সঙ্গে অভিযোজনের অভাব রয়েছে। জৈবিক এ সীমাবদ্ধতার কারণেই মানুষ ঘাস খায় না।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া