উষ্ণতম মাস ছিল আগস্ট, চরম বিপদের মুখে পৃথিবী
জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়ংকর রূপ দেখছে বিশ্ববাসী। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিসের (সিথ্রিএস) তথ্যমতে, গত আগস্ট মাস এযাবৎকালে বিজ্ঞানীদের রেকর্ড করা মাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উষ্ণতম ছিল। প্রশান্ত মহাসাগরে এল নিনোর প্রভাবে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে।
কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, গত আগস্টে বিশ্বজুড়ে গড় তাপমাত্রা ছিল ১৬.৯৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৬২.৫২ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এর আগে ২০২৩ সালের জুলাই মাসে সর্বোচ্চ ১৬.৯৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল। সেই রেকর্ড ভেঙে আগস্ট মাস নতুন ইতিহাস গড়েছে। এ ছাড়া সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রাও রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছেছে।
ইউরোপীয় কেন্দ্র ফর মিডিয়াম-রেঞ্জ ওয়েদার ফোরকাস্টের জলবায়ুবিষয়ক প্রধান সামান্থা বার্গেস জানান, আগস্ট মাস বৈশ্বিক জলবায়ু রেকর্ডে একটি উল্লেখযোগ্য মাস ছিল। প্রাক্-শিল্পযুগের তুলনায় এ সময় বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ওপরে পৌঁছে যায়। পশ্চিম ইউরোপে রেকর্ড ভাঙা তাপপ্রবাহের পাশাপাশি সমুদ্রের পানিও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এর ফলে পরিবেশের ওপর চরম নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।
গত আগস্টে বৈশ্বিক গড় ভূপৃষ্ঠের বায়ুর তাপমাত্রা ১৯৯১ থেকে ২০২০ সালের গড়ের তুলনায় শূন্য দশমিক ৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। প্রাক্-শিল্পযুগের ১৮৫০ থেকে ১৯০০ সালের অনুমানের তুলনায় এটি ১.৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসের পর এই প্রথম তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের সীমা অতিক্রম করল। ইউরোপজুড়ে তীব্র তাপপ্রবাহের পাশাপাশি ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া ও সার্বিয়ায় ভয়াবহ খরা দেখা দেয়।
সমুদ্রের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ২১ দশমিক শূন্য ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায়। ২০২৩ সালে যা ছিল ২০.৯৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রশান্ত মহাসাগরে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি থাকায় এল নিনো আরও শক্তিশালী হচ্ছে। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা বা ডব্লিউএমও সতর্ক করে জানিয়েছে, এল নিনো পরিস্থিতি দ্রুত শক্তিশালী রূপ নিচ্ছে। এল নিনোর প্রভাবে বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। এ কারণে বন্যা, খরা এবং চরম তাপপ্রবাহের মতো দুর্যোগ বাড়বে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এল নিনোর প্রভাব অব্যাহত থাকার শতভাগ সম্ভাবনা রয়েছে।
জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের তথ্যমতে, আমাদের গ্রহটি এখন এমন এক অজানা বিপদের মুখে রয়েছে যা উষ্ণ হয়ে উঠছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। মানুষ ও প্রকৃতিকে রক্ষা করার লড়াইয়ে আমাদের অবশ্যই জয়ী হতে হবে।
সূত্র: ডেইলি মেইল