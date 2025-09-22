চাঁদেও কি ভূমিকম্প হয়

চাঁদেও কি ভূমিকম্প হয়
সারা বিশ্বে প্রতিদিনই বিভিন্ন স্থানে নানা মাত্রায় ভূমিকম্প হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা পাওয়া গেলেও ভূমিকম্পের নির্ভুল সতর্কবার্তা পাওয়া যায় না। আর তাই ভূমিকম্পের পূর্বাভাস জানার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করছেন বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা। অনেকের মনেই প্রশ্ন, চাঁদেও কি ভূমিকম্প হয়? শুনতে অবাক লাগলেও চাঁদেও ভূমিকম্প হয়ে থাকে। চীনের একদল বিজ্ঞানী জানিয়েছেন, ২০০৯ সাল থেকে চাঁদে ৪১টি নতুন ভূমিধস শনাক্ত করা হয়েছে। চাঁদে ভূমিকম্প হওয়ার কারণেই এসব ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে।
২০৩৫ সালের মধ্যে চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে একটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য কাজ করছে চীন। এই কাজের অংশ হিসেবে চাঁদের পৃষ্ঠের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করছেন চীনের সান ইয়াত-সেন বিশ্ববিদ্যালয়, ফুঝো বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংহাই নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। এরই মধ্যে চাঁদের সবচেয়ে কম স্থিতিশীল অঞ্চলের ৭৪টি এলাকার তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাঁরা। এসব তথ্য ভবিষ্যতে চাঁদে গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
অতীতে অ্যাপোলো মিশনের সময়ও চাঁদে ভূমিকম্প শনাক্ত হয়েছিল। চাঁদের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে গেলেও ভূমিকম্পের ঝুঁকি এখনো অনাবিষ্কৃত। চাঁদে ভূমিকম্প কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হতে পারে। এর ফলে চাঁদে যেকোনো কাঠামোর ক্ষতি বা আছড়ে পড়ার ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী জিয়াও ঝিয়োং বলেন, কিছু ভূমিধস আকারে বেশ ছোট হয়। বেশির ভাগই দৈর্ঘ্যে ১ কিলোমিটারের কম এবং ১০০ মিটারের কম প্রস্থের হয়ে থাকে। আমরা যে ভূমিধস পর্যবেক্ষণ করেছি, তার সীমিত প্রভাব রয়েছে। এসব নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত।
২০২৪ সালে নাসার গবেষণায় দেখা গেছে, চাঁদ বেশ নীরবে একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কোটি কোটি বছর ধরে চাঁদের আকারের কিছুটা সংকোচন হচ্ছে। ক্রমাগত সংকুচিত হওয়ার ফলে চ্যুতি তৈরি হয় বলে চাঁদে ভূমিকম্প হচ্ছে। ক্রমাগত সংকুচিত হওয়ার ফলে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর পৃষ্ঠে এরই মধ্যে কিছু পরিবর্তন হয়েছে।
সূত্র: এনডিটিভি