কেনিয়ায় আদি মানুষের পায়ের ছাপ আবিষ্কার

কেনিয়ায় আদি মানুষের পায়ের ছাপ আবিষ্কার
উত্তর কেনিয়ার তুর্কানা হ্রদের আশপাশে আদিম মানুষের পায়ের ছাপ আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের স্তরের নিচে থাকা পায়ের ছাপগুলো প্রায় ১৫ লাখ ২০ হাজার বছর আগের বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, একই এলাকায় আকারে বড় পাখিসহ বিভিন্ন প্রাণীর পায়ের ছাপও পাওয়া গেছে।
নতুন এ আবিষ্কারের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম পরিচালক রেবেকা ফেরেল জানান, জৈবিক নৃবিজ্ঞানে আমরা সব সময় জীবাশ্ম থেকে তথ্য খুঁজে বের করতে আগ্রহী। সে ক্ষেত্রে একটি দুর্দান্ত নমুনা আমরা আবিষ্কার করেছি। পায়ের ছাপ শনাক্ত করার জন্য অত্যাধুনিক থ্রিডি ইমেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। মানব বিবর্তন ও আমাদের বিবর্তনমূলক যাত্রা সম্পর্কে জানতে প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা হয়েছে। একটি পা কীভাবে চলার সময় চাপ দেয়, স্লাইড করে ও চলে, তার যান্ত্রিকতা জানার সুযোগ পেয়েছি আমরা।
রাটগার্স স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেসের আর্থ অ্যান্ড প্ল্যানেটরি সায়েন্সেস এবং নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ক্রেগ ফেইবেল বলেন, একই আবাসস্থল ব্যবহার করে দুটি প্রজাতির আদিম মানুষ হ্রদের আশপাশে বসতি স্থাপন করেছিল। হোমো ইরেক্টাস সম্ভবত আরও আধুনিক ছিল। তারা অনেক দূরত্বে চলাফেরা করত। তবে প্যারানথ্রোপাস বোয়েসি শক্তিশালী হলেও দীর্ঘ ভ্রমণ করত না।
সূত্র: আর্থ ডটকম