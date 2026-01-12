যে জলপ্রপাতের পানি মাটিতে পড়ার আগেই বাতাসে মিলিয়ে যায়

যে জলপ্রপাতের পানি মাটিতে পড়ার আগেই বাতাসে মিলিয়ে যায়
জলপ্রপাতের নাম শুনলেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে ওপর থেকে তীব্র বেগে আছড়ে পড়া পানির দৃশ্য। কিন্তু ভেনেজুয়েলার অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত একদমই আলাদা। সবচেয়ে বেশি উচ্চতার জলপ্রপাতটির পানি এত উঁচু থেকে নিচে পড়ে যে মাটিতে পৌঁছানোর আগেই তা বাতাসে মিলিয়ে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়। দূর থেকে বিষয়টি বোঝা না গেলেও কাছে গেলে দেখা যায়, জলপ্রপাতটির পানি নিচে পড়ার সময় কুয়াশায় পরিণত হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই অদ্ভুত আচরণের পেছনে কোনো রহস্য নেই। এর মূল কারণ হলো পদার্থবিজ্ঞান ও বাতাসের উচ্চতা। অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত এতটাই উঁচু যে ছোট জলপ্রপাতগুলোর মতো পানি এখানে স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে না। ফলে দেখে মনে হয় পানি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।
অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত আউয়ান্টেপুই নামের এক বিশাল পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু হয়। পাহাড়টি বনের বুক চিরে অনেক ওপরে উঠে গেছে। পানি যখন প্রায় এক কিলোমিটার নিচে পড়ার যাত্রা শুরু করে, তখন তা বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে বাধার মুখে পড়ে। বাতাসের ঝাপটা চারপাশ থেকে পানির ধারাকে চাপ দেয়। একই সময়ে নিচ থেকেও বাতাসের ঊর্ধ্বমুখী চাপ কাজ করে। এই চাপের কারণে পানির সরু ধারাটি ভেঙে যেতে শুরু করে। প্রথমে এটি সুতার মতো সরু হয়ে যায় এবং পরে বিন্দু বিন্দু জলকণায় পরিণত হয়। মহাকর্ষ বল পানিকে নিচের দিকে টানে ঠিকই, কিন্তু বাতাস সেই পতনকে বাধাগ্রস্ত করে। উচ্চতা যত বেশি হয়, এই প্রভাব তত শক্তিশালী হয়। মাঝপথে পৌঁছানোর আগেই পানি আর একক কোনো ধারা হিসেবে থাকে না।
পানির বিন্দু যত ছোট হয়, সেগুলো বৃষ্টির চেয়ে কুয়াশার মতো আচরণ করে। বাতাস যখন পানির ধারাকে ভেঙে ফেলে, তখন এ প্রক্রিয়া প্রাকৃতিকভাবেই ঘটে। এই সূক্ষ্ম জলকণা সোজা নিচে না পড়ে চারদিকে ছড়িয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সূর্যালোক আর তাপমাত্রাও বড় ভূমিকা পালন করে। আবহাওয়া গরম থাকলে অনেক জলকণা নিচে পড়ার আগেই বাষ্পীভূত হয়ে যায়। আবার বাতাসের তীব্রতা বেশি থাকলে এই কুয়াশা উড়ে গিয়ে পাশের জঙ্গলে পড়ে। এ কারণে নিচ থেকে একে পানির স্তম্ভ নয়, বরং ভাসমান মেঘের মতো মনে হয়।
জলপ্রপাতটির সব পানি যে একদম হারিয়ে যায় তা নয়। কিছু পানি নিচের স্তরে পৌঁছায় কিন্তু তা একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সজোরে আঘাত করে না। বরং এটি আর্দ্রতা হিসেবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাহাড়ের নিচে ছোট ছোট প্রবাহ তৈরি হয়, যা পরে নদীতে গিয়ে মেশে। অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাতের পানি নিচে নামার আগেই অনেকটা নরম ও শান্ত হয়ে যায়।
সূত্র: মানি কন্ট্রোল