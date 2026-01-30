প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে স্পিরিট অব সালাম পুরস্কার পেলেন বাংলাদেশের মাহবুব মজুমদার
প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ‘স্পিরিট অব সালাম পুরস্কার’ পেয়েছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ডেটা অ্যান্ড সায়েন্সেস, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ডিন অধ্যাপক মাহবুব মজুমদার। গতকাল বৃহস্পতিবার নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী আবদুস সালামের জন্মদিনে মাহবুবুল আলম মজুমদারের নাম প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিকস (আইসিটিপি)। বিজ্ঞানসংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে অবদান রাখা ব্যক্তিদের সম্মান জানাতে ২০১৩–১৪ সাল থেকে স্পিরিট অব সালাম অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হলেও এবারই প্রথম কোনো বাংলাদেশি এই অনন্য সম্মানে ভূষিত হলেন।
অধ্যাপক মাহবুবুল আলম মজুমদারকে এই সম্মাননায় ভূষিত করা হয়েছে মূলত বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও শিক্ষার ভিত্তি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখার জন্য। গবেষণা ও শিক্ষা উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের সীমাবদ্ধতা দূর করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি কেবল শ্রেণিকক্ষেই সীমাবদ্ধ নন, বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে নিয়মিত লেখালেখি ও বক্তৃতা করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাময়িকী ‘বিজ্ঞানচিন্তা’র উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ দলের কোচ হিসেবে যুক্ত রয়েছেন।
আইসিটিপি জানিয়েছে, ‘ফিজিকস উইদাউট ফ্রন্টিয়ার্স’ কর্মসূচির সঙ্গে অধ্যাপক মাহবুবুল আলম মজুমদারের সহযোগিতা বিজ্ঞান মহলে বিশেষভাবে প্রশংসিত। তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞান সম্মেলন ও কর্মশালা আয়োজিত হচ্ছে। সম্মাননা পাওয়ার বিষয়ে প্রথম আলোকে মাহবুবুল আলম মজুমদার বলেন, এই সম্মাননার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান ও গণিত–সংক্রান্ত কার্যক্রম সারা বিশ্বের অন্যান্য মানুষের কাছে জানানোর সুযোগ তৈরি হলো। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা পরিশ্রমী, এই অর্জনের মাধ্যমে তাঁদের পরিশ্রমের কথা সবার সামনে তুলে ধরা হয়েছে।
মোহাম্মদ আবদুস সালাম ছিলেন একজন পাকিস্তানি তাত্ত্বিক পদার্থবিদ। তিনি ১৯৭৯ সালে স্টিভেন ওয়েইনবার্গ ও শেলডন গ্ল্যাশোর সঙ্গে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁরা মৌলিক কণার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ দুর্বল ও তড়িৎ চৌম্বকীয় মিথস্ক্রিয়া তত্ত্বে অবদানের জন্য এই সম্মাননা পান। মোহাম্মদ আবদুস সালাম ছিলেন প্রথম মুসলমান, যিনি বিজ্ঞানে প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। মোহাম্মদ আবদুস সালাম ১৯৬৪ সালে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিকস প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ইতালির ফ্রিউলি–ভেনেজিয়া গিউলিয়ার ট্রিয়েস্টে অবস্থিত ভৌত ও গাণিতিক বিজ্ঞানের একটি গবেষণাকেন্দ্র। এই কেন্দ্র ইতালীয় সরকার, ইউনেসকো ও আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তির অধীনে পরিচালিত হয়।
অধ্যাপক মাহবুবুল আলম মজুমদার ছাড়াও এ বছর আইসিটিপির আর্থ সিস্টেম ফিজিকস সেকশনের সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান করিম আউদিয়াকে তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের নিঃস্বার্থ সেবার জন্য মরণোত্তর স্পিরিট অব সালাম পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। করিম আউদিয়া উন্নয়নশীল বিশ্বের অসংখ্য তরুণ বিজ্ঞানীর মেন্টর হিসেবে কাজ করেছেন। ২০২৫ সালের অক্টোবরে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। দুজন ব্যক্তির পাশাপাশি এ বছর আইসিটিপি পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম কর্মসূচিকেও স্পিরিট অব সালাম অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশ্বজুড়ে ৮৪টি দেশের ১ হাজার ২০০–এর বেশি শিক্ষার্থীকে উন্নত গবেষণার জন্য তৈরি করার স্বীকৃতিস্বরূপ আইসিটিপি পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম কর্মসূচিকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।
সূত্র: আইসিটিপি