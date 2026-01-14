চাঁদে ছুটি কাটানোর জন্য হোটেল নির্মাণের অদ্ভুত পরিকল্পনা
চাঁদে ছুটি কাটানোর সুযোগ দিতে হোটেল নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক গ্যালাকটিক রিসোর্স ইউটিলাইজেশন স্পেস (জিআরইউ) স্টার্টআপ। স্টার্টআপটির দাবি, ২০৩২ সালের মধ্যে তারা চাঁদের বুকে একটি বিলাসবহুল হোটেল নির্মাণ করবে। সেখানে থাকতে হলে অগ্রিম হিসেবে ১০ লাখ মার্কিন ডলার জমা দিতে হবে। এরই মধ্যে হোটেল বুকিংয়ের ওয়েবসাইট চালুর পাশাপাশি হোটেলের প্রাথমিক নকশাও তৈরি করা হয়েছে।
গ্যালাকটিক রিসোর্স ইউটিলাইজেশন স্পেস জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নিজস্ব প্রযুক্তিনির্ভর আবাসন মডিউল ও স্বয়ংক্রিয় নির্মাণকৌশল ব্যবহার করা হবে। এর মাধ্যমে চাঁদের মাটি ব্যবহার করেই টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে। প্রয়োজনীয় অনুমোদন মিললে ২০২৯ সালে নির্মাণকাজ শুরুর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। হোটেলটির অতিথিদের মধ্যে থাকবেন রোমাঞ্চপ্রিয় ভ্রমণপিপাসু ব্যক্তিরা।
গ্যালাকটিক রিসোর্স ইউটিলাইজেশন স্পেসের প্রতিষ্ঠাতা স্কাইলার চ্যান বলেন, এই উদ্যোগ সফল হলে ভবিষ্যতে মানুষ সেখানকার জীবন ও পরিবেশের সৌন্দর্য সরাসরি উপভোগ করার সুযোগ পাবে। স্পেসএক্স ও স্বয়ংক্রিয় প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যান্ডুরিলের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন বিনিয়োগকারী এই প্রকল্পে অর্থায়ন করবেন।
হোটেল নির্মাণের জন্য প্রথমে চাঁদের পৃষ্ঠে একটি চাপযুক্ত পরীক্ষামূলক পেলোড স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে নির্মাণ পরীক্ষাও চালানো হবে, যা ভবিষ্যতের বড় ও জটিল মিশনের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করবে। দ্বিতীয় ধাপে বিকিরণ ও বিরূপ তাপমাত্রার বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক সুরক্ষা পাওয়া যায়, এমন একটি গর্তের কাছে বড় আকারের পেলোড অবতরণ করানো হবে। পরবর্তী ধাপে সেখানে চাঁদের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে রোবোটিক যন্ত্রের মাধ্যমে নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হবে।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস