পৃথিবীর পাশ দিয়ে বিশাল এক গ্রহাণু ছুটে যাবে আজ

পৃথিবীর পাশ দিয়ে বিশাল এক গ্রহাণু ছুটে যাবে আজ
গতিশীল এই মহাবিশ্বে হাজার হাজার মাইল গতিতে ছুটে চলেছে নানা ধরনের গ্রহাণু। মাঝেমধ্যেই এ ধরনের গ্রহাণু আমাদের পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে ছুটে যায়। আজ বৃহস্পতিবার ‘২০২৫ এফএ২২’ নামের একটি গ্রহাণু পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে ছুটে যাবে। নাসা ও ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি জানিয়েছে, ৪৬ লাখ মাইল দূর থেকে নিরাপদে পৃথিবীকে অতিক্রম করবে গ্রহাণুটি।
নাসা ও ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির তথ্যমতে, ৪৯২ ফুটের চেয়ে বড় বিশাল গ্রহাণুটি ঘণ্টায় ২৪ হাজার মাইলের বেশি গতিতে পৃথিবীর পাশ দিয়ে ছুটে যাবে। আকারে বড় হওয়ায় প্রাথমিকভাবে গ্রহাণুটিকে সম্ভাব্য বিপজ্জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। যদিও দূরত্বের কারণে পরে ঝুঁকির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
২০২৫ এফএ২২ গ্রহাণুর দৈর্ঘ্য ৪২৭ থেকে ৯৫১ ফুটের মধ্যে বলে অনুমান করা হচ্ছে। গত মার্চে হাওয়াইয়ের একটি বিশেষ টেলিস্কোপ ব্যবহার করে গ্রহাণুটি শনাক্ত করা হয়। গ্রহাণুটির গতিপথ চাঁদের কক্ষপথের অনেক বাইরে। গ্রহাণুটি খালি চোখে দেখা যাবে না। ২০৮৯ ও ২১৭৩ সালে আবার পৃথিবীর কাছাকাছি আসবে গ্রহাণুটি।
প্রসঙ্গত, গ্রহাণু কতটা ভয়ানক হতে পারে, তা নির্ভর করে তার আকার ও গতির ওপর। ছোট গ্রহাণু বায়ুমণ্ডলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, উল্কাপাতের সৃষ্টি করে। আকারে বড় গ্রহাণু কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। তবে ৪৬০ ফুটের চেয়ে বড় গ্রহাণুগুলো পৃথিবীর ৭৪ লাখ কিলোমিটারের মধ্যে এলে সেগুলোকে বিপজ্জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া