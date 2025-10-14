পৃথিবীর প্রথম প্রাণী কোনটি
পৃথিবীর প্রথম প্রাণী কোনটি ছিল, তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক বিতর্ক রয়েছে। এবার যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, প্রাচীন সামুদ্রিক স্পঞ্জই ছিল পৃথিবীর প্রথম প্রাণী। প্রায় ৫ কোটি ৪১ লাখ বছরেরও বেশি পুরোনো শিলায় পাওয়া রাসায়নিক জীবাশ্ম বিশ্লেষণ করে এই তথ্য পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণের অনেক আগেই সামুদ্রিক স্পঞ্জ বিদ্যমান ছিল। নতুন এই তথ্য পৃথিবীতে প্রাণীর জীবন শুরু সম্পর্কে আগের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করছে।
এমআইটির বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, পুরোনো জৈব-অণুর চিহ্ন প্রায় ৫ কোটি ৪১ লাখ বছরেরও বেশি পুরোনো শিলায় পাওয়া গেছে। আধুনিক ডেমোস্পঞ্জের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সম্পর্কিত এই জীবাশ্মের মাধ্যমে নতুন তথ্য জানা যাচ্ছে। নতুন তথ্য ইঙ্গিত দিচ্ছে ক্যামব্রিয়ান যুগে জটিল জীবনের বিস্ফোরণের অনেক আগেই স্পঞ্জ বিদ্যমান ছিল। এই আবিষ্কার থেকে বোঝা যায় যে পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রাণী ছিল নরম-দেহী, সামুদ্রিক জীব।
গবেষণার জন্য এমআইটির বিজ্ঞানীরা ওমান, পশ্চিম ভারত ও সাইবেরিয়ার শিলা বিশ্লেষণ করে স্টেরেনস নামে পরিচিত বায়োমার্কার খুঁজে বের করেন। স্টেরেনস হলো স্টেরল থেকে প্রাপ্ত স্থিতিশীল রাসায়নিক অবশেষ। এটি জটিল জীবের কোষ পর্দার অপরিহার্য উপাদান। বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার করা বিরল সি৩০ ও সি৩১ স্টেরেনস শুধু ডিমোস্পঞ্জ থেকেই তৈরি হতে পারে। এই রাসায়নিক নমুনাই পৃথিবীর প্রথম প্রাণীর আণবিক সূত্র হিসাবে কাজ করেছে।
স্পঞ্জকে বেশ সাধারণ প্রাণী বলে বিবেচনা করা হয়। সমুদ্রের পানি ছেঁকে পুষ্টি সংগ্রহের মাধ্যমে প্রথম দিকের স্পঞ্জ পৃথিবীর মহাসাগরে অক্সিজেন সরবরাহ করতে সাহায্য করেছিল। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী রজার সামন্স বলেন, ‘আমাদের কাছে তিনটি সহায়ক ও পারস্পরিক সম্মত প্রমাণ রয়েছে। গবেষণা ইঙ্গিত করছে, স্পঞ্জই পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রাণী ছিল।’
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া