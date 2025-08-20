মহাকাশের সবচেয়ে দূরের নক্ষত্র ইয়ারেনডাল আসলে কী

মহাকাশের সবচেয়ে দূরের নক্ষত্র ইয়ারেনডাল আসলে কী
২০২২ সালে মহাকাশের সবচেয়ে দূরে অবস্থিত ইয়ারেনডাল তারা বা নক্ষত্রের সন্ধান দিয়েছিল হাবল স্পেস টেলিস্কোপ। এটি এ পর্যন্ত আবিষ্কার করা সবচেয়ে দূরবর্তী নক্ষত্র। এত দিন ইয়ারেনডালকে মহাকাশের সবচেয়ে দূরের একক নক্ষত্র হিসেবে বিবেচনা করা হলেও সম্প্রতি জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের উপাত্ত ব্যবহার করে নতুন তথ্য জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের দাবি, ইয়ারেনডাল আসলে একক কোনো নক্ষত্র নয়, নক্ষত্রগুচ্ছ। একই রকমের গ্যাস ও ধুলোর মেঘ দিয়ে তৈরি ইয়ারেনডালের বর্ণালি বিশ্লেষণ করে মহাবিশ্বের অন্যান্য নক্ষত্রগুচ্ছের সঙ্গে মিলও খুঁজে পাওয়া গেছে।
বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, ইয়ারেনডালের অবস্থান ১ হাজার ২৯০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে থাকা সানরাইজ আর্ক ছায়াপথে। এত দূরের এই নক্ষত্রগুচ্ছের সন্ধান পাওয়া গেছে গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং নামক এক বিশেষ ঘটনার মাধ্যমে। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে বলা হয়েছে, মহাবিশ্বে বিশাল ভরের কোনো বস্তু তার পাশ দিয়ে যাওয়া আলোকরশ্মিকে বাঁকিয়ে দিতে পারে। ইয়ারেনডালের আলো পৃথিবীতে পৌঁছানোর পথে বিশাল ছায়াপত্রগুচ্ছের মধ্য দিয়ে এসেছে। এই ছায়াপত্রগুচ্ছের অতিরিক্ত ভরের কারণে আলোকরশ্মি বড় দেখায়। বিষয়টি অনেকটা মহাজাগতিক আয়নার মতো।
যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, ইয়ারেনডালের আলো বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে মসৃণভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, যা সাধারণত একটি নক্ষত্রগুচ্ছ বা স্টার ক্লাস্টারের আলোর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলে যায়। ইয়ারেনডালের প্রকৃত পরিচয় জানতে বিজ্ঞানীরা মাইক্রোলেন্সিং নামের এক বিশেষ প্রভাব পর্যালোচনা করছেন।
সূত্র: লাইভ সায়েন্স