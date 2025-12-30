শীতকালীন বিষণ্নতা কাটাতে লাইট থেরাপি কি সত্যিই কার্যকর
শীতের প্রকোপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিন ছোট হয়ে আসে আর সূর্য দ্রুত অস্ত যায়। এই আবহাওয়ার পরিবর্তন একেকজনের ওপর একেকভাবে প্রভাব ফেলে। কেউ কেউ এই ধীরগতির জীবন উপভোগ করলেও অনেকের জন্য তা ক্লান্তিকর, অনুপ্রেরণাহীন ও বিশেষ ধরনের অস্থিরতার কারণ। ২০২৪ সালে আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের এক গবেষণায় ৪০ শতাংশ ব্যক্তি শীতকালে তাঁদের মেজাজ বা মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটে বলে জানান। বিশেষ করে নারীদের মধ্যে এই হার পুরুষদের তুলনায় বেশি। এ সমস্যাকে অনেকেই উইন্টার ব্লুজ বললেও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এটি সিজনাল অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার (এসএডি) নামে পরিচিত। এই বিষণ্নতা কাটাতে বর্তমানে বিভিন্ন দেশে লাইট থেরাপি ল্যাম্প বা সান ল্যাম্প বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে শীতকালীন বিষণ্নতা কাটাতে লাইট থেরাপি সত্যিই কার্যকর কি না, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।
সিজনাল অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার আসলে এমন একধরনের বিষণ্নতা, যা ঋতু পরিবর্তনের সময় হয়ে থাকে। সাধারণত শীতকালে এ ধরনের সমস্যা বেশি দেখা যায়। এর ফলে মানুষের কর্মশক্তি কমে যায়, অতিরিক্ত ঘুম পায় এবং ওজন বৃদ্ধি পায়। লাইট থেরাপি ল্যাম্প হলো এমন একটি যন্ত্র, যা প্রাকৃতিকভাবে সূর্যের আলোর মতো আলো ছড়ায়। যখন এই আলোতে নির্দিষ্ট মাত্রার লাক্স (আলোর তীব্রতা পরিমাপের একক) থাকে, তখন তা ঋতুভিত্তিক এবং সাধারণ বিষণ্নতা নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। শুধু তা–ই নয়, বাজারে থাকা সব ল্যাম্প সমান কার্যকর নয়।
ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট লিসা স্ট্রোম্যানের মতে, একটি কার্যকর লাইট থেরাপি ল্যাম্পের উজ্জ্বলতা অবশ্যই ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার লাক্স হতে হবে। এই ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলো আমাদের শরীরের সার্কাডিয়ান রিদম বা অভ্যন্তরীণ ঘড়ি সচল রাখে। এটি আমাদের মস্তিষ্কের মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করা সেরোটোনিন ও ডোপামিনের মতো নিউরোট্রান্সমিটারগুলোকে উদ্দীপিত করে। পাশাপাশি ঘুমের হরমোন মেলাটোনিন নিয়ন্ত্রণ করতেও সাহায্য করে। যখন আমাদের শরীরের এই রাসায়নিক ভারসাম্য ঠিক থাকে, তখন উদ্বেগ ও বিষণ্নতা কমে আসে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, লাইট থেরাপি ল্যাম্প ঋতুভিত্তিক বিষণ্নতা কাটাতে দারুণ কার্যকর। এ বিষয়ে লিসা স্ট্রোম্যান জানান, পরিসংখ্যানগতভাবে এই যন্ত্র অ্যান্টি-ডিপ্রেশন ওষুধের মতোই কার্যকর হতে পারে। তবে যেমন ওষুধ প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নিতে হয়, লাইট থেরাপিও ঠিক সেভাবেই নিয়ম মেনে ব্যবহার করা জরুরি। শীতের সময় ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথম ৩০ মিনিট এটি ব্যবহার করা সবচেয়ে বেশি কার্যকর।
